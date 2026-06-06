鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-06 10:02

比特幣週五 (5 日) 跌勢持續擴大，一度跌破 6 萬美元大關，創下 2024 年 10 月以來首見。這也意味著比特幣已幾乎回吐川普去年勝選連任後帶動的大部分漲幅，市場情緒急速降溫。

過去六個交易日，比特幣累計重挫 18%，今年以來跌幅更已超過 30%。不只比特幣，瑞波幣、Solana、Hyperliquid 與狗狗幣等主要加密貨幣近一週也全面下跌。

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同時，資金正快速流出主要比特幣 ETF。包括貝萊德旗下 iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT-US)、富達 Wise Origin Bitcoin Fund、方舟投資 (ARK Invest) 與 21Shares 推出的比特幣 ETF，以及 Invesco Galaxy Bitcoin ETF，近期都出現明顯贖回潮。

加密概念股也遭遇沉重賣壓。加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 週五股價重挫 9%，近五個交易日累計跌幅超過 20%；比特幣礦商 MARA Holdings (MARA-US) 與 Riot Platforms (RIOT-US) 亦同步走低，反映市場避險情緒持續升溫。

比特幣寒冬來襲 背後有多項因素

首先，近期晶片股遭遇重挫，包括博通 (AVGO-US) 等 AI 概念股大跌，反映投資人對高風險資產態度轉趨保守，而比特幣向來被視為風險資產代表之一，因此也受到波及。

(圖：shutterstock)

機構投資人的資金流向也出現重大變化，今年推動比特幣創高的重要動能之一—現貨比特幣 ETF，已連續 13 個交易日出現資金淨流出。

全球規模最大的比特幣現貨 ETF、貝萊德旗下 iShares Bitcoin Trust，資產規模約 500 億美元，但自 5 月 18 日至 6 月 3 日期間，資金淨流出已超過 31 億美元，顯示機構投資人正加速撤離加密貨幣市場。

此外，市場高度關注 6 月 12 日即將登場的 SpaceX IPO。

部分分析人士認為，投資人正提前變現比特幣等資產，為參與這場備受期待的上市案預留資金。除了 SpaceX 之外，Anthropic 已秘密遞交上市申請文件，市場也盛傳 OpenAI 未來可能啟動 IPO，進一步吸引資金流向新股市場。

另一方面，知名比特幣大戶、美超微策略公司 Strategy 執行董事長塞勒 (Michael Saylor) 近期出售部分比特幣，也進一步打擊市場信心。

這是 Strategy 宣布多年來首次出售部分比特幣，讓部分投資人開始懷疑，過去高喊「HODL」(永遠不賣比特幣) 的支持者是否正在改變立場。

加密貨幣交易所 MEXC Research 分析師 Shawn Young 表示，任何擁有投資人或股東的企業，都不可能永遠持有比特幣而不出售。

他認為，市場對 Strategy 持幣策略的不確定性，可能迫使投資人重新評估對比特幣的信心。

市場情緒惡化的另一個原因，是美國最新非農就業數據遠優於預期，使投資人擔憂聯準會 (Fed) 可能維持較高利率更長時間。

利率上升通常不利比特幣，因為高殖利率債券將變得更具吸引力，而比特幣則屬於典型的高風險資產，其走勢往往與科技股及成長股高度連動。

本輪熊市有望接近尾聲嗎？

不過，Compass Point 分析師認為，從鏈上數據來看，市場可能已進入典型的「投降式賣壓」階段，本輪熊市有望接近尾聲。

Compass Point 分析師 Ed Engel 認為，當前市場表現反而顯示熊市可能已進入最後階段。

Compass Point 研究指出，持幣至少 155 天以上的長期持有者近期已停止累積部位，並開始積極出售持倉，短短數日便向市場釋出超過 20 億美元的比特幣供給。

此外，過去一個月出售的比特幣中，約 26% 來自於 9 萬美元以上高點進場的投資人。Engel 表示，當長期持有者與高檔追價投資人同時選擇認賠出場時，往往代表市場進入「賣壓耗盡」階段，這也是歷史上熊市接近底部時常見的特徵。

他認為，目前市場正出現資產從恐慌投資人轉移至長期資本手中的現象，顯示本輪熊市循環可能已接近底部區域，對長線投資人而言，潛在布局機會正逐漸浮現。

然而，短線技術面仍不容樂觀。截至目前，比特幣報約 6 萬 90 美元，已跌破 7 萬美元與 6.5 萬美元等重要支撐關卡。