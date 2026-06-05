鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 14:30

比特幣本周下跌約 14%，觸及近 4 個月低點，這場跌勢正為近年加密貨幣熱潮中最具野心的財務實驗——「數位資產財庫公司」(DATs) 帶來沉重壓力。根據 Artemis 數據顯示，這類公開上市公司的股票總市值已從去年 10 月的高點 1,340 億美元，驟降至目前的 720 億美元，短短數月內蒸發了約 620 億美元。

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Tokenize Capital 管理合夥人 Hayden Hughes 指出，隨著溢價消失，這些公司面臨債務違約或拋售資產的殘酷選擇。這種「被迫賣幣」的現狀，徹底粉碎了市場先前認為這類公司將作為永久「買入並持有」投資者的認知。

曾承諾為投資者提供槓桿化加密貨幣曝險的公司，如今正轉向生存模式。其手段包括反向拆股、發行優先證券、重組融資安排，甚至是變賣他們曾誓言無限期囤積的資產。

Nakamoto：股價在過去一年跌幅近 100%，被迫宣布進行 1 比 40 的反向拆股。

Metaplanet：儘管曾被寄予厚望，但因發行優先股進度停滯，股價較去年下跌逾 80%。

Twenty One Capital：軟銀集團 (SoftBank) 已將其 26% 的持股悉數賣給了 Tether，該公司股價一年內重挫 84%。

ProCap Financial：近期宣布出售 52 枚比特幣，以資助股票回購計畫。

FXHB 資產管理的 Carney Mak 分析認為，這項交易已變得「過度擁擠」。當愈來愈多公司試圖複製 Strategy (MSTR-US) 的劇本時，稀缺性價值早已被稀釋，且小規模公司缺乏足夠的規模、流動性與資本獲取能力來支撐此模型。