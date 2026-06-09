鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 08:50

南韓股市基準指數 (Kospi) 今(9)日開盤上漲達 4.9%，領漲亞太股市，結束連 3 個交易日走跌頹勢，主要受三星電子和 SK 海力士股價反彈提振，大盤 19 個類股指數均向上走漲，日本股市也在電子股領漲下走高，日經 225 指數上漲 1.5%，因市場對中東衝突升溫的擔憂情緒有所緩解。

三星電子漲 5%，SK 海力士漲 7.8%，二者跟三星電機是推動 KOSPI 今日反彈的三大主力，南韓創業板小盤股指數 KOSDAQ 也大漲高達 4%。

‌



南韓 KOSPI 200 期貨今日開盤上漲 5% 觸發 KOSPI 的熔斷機制，程式化交易暫停 5 分鐘。

隨著對中東衝突升溫的擔憂緩解，日股在昨 (8) 日遭遇拋售後走高，日經 225 高開 1.59%。 電子股領漲，東京電子上漲 7.3%，松下控股上漲 6.0%。

MSCI 亞太指數今早也在韓股強談帶動下向上走漲近 0.9%。昨日，亞太市場遭遇「黑色星期一」，其中日經 225 指數開盤跌近 4%，收跌 3.85% 至 64024.6 點，KOSPI 指數盤中跌幅超過 8%，收盤下跌 8.29%，報 7484.41 點。