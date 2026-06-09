鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-09 11:30

這家零售巨頭近期更進一步調降多項熱門商品價格，希望向會員證明，會員費絕對物超所值。

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Costco 近期調降多項自有品牌科克蘭 (Kirkland Signature) 商品售價，涵蓋床單、高爾夫球等多項品項。

Costco 執行長 Ron Vachris 近日表示，「我們的目標是第一個降價，然後最後一個漲價。」

在各收入階層消費者都更加重視價格與價值的環境下，維持低價無疑是合理策略，但對 Costco 而言，這並非新做法。多年來，Costco 持續投入資源維持價格競爭力。雖然這可能短期壓縮獲利率，但卻是其長期成功的重要基礎。低價策略有助於維持極高的會員續約率，目前長期維持在 90% 以上。

此次進一步調降部分商品價格，也被視為該策略的自然延伸。由於自有品牌商品通常擁有較高毛利率，而科克蘭 產品也受惠於 Costco 的規模優勢與供應鏈效率，因此公司有較大空間降價，而不至於對獲利造成太大衝擊。

Costco 上周公布 5 月營運數據。扣除汽油價格因素後，美國同店銷售額年增 8.7%，創下一年多來最高增幅。部分成長來自消費者選擇到 Costco 加油，利用較優惠的油價節省開支。許多消費者在加油的同時，也會進入賣場購物。

William Blair 分析師 Phillip Bee 表示，「我們認為，Costco 同店銷售成長加速以及 5 月穩健的客流表現，再次證明該公司具備防禦型與穩定經營的特質。在股價自 5 月中旬歷史高點回落之後，這些穩健基本面有望重新吸引投資人關注。」

Costco 並非唯一在財報後遭遇賣壓的零售商。包括沃爾瑪 (Walmart)(WMT-US) 等零售業巨頭近期也面臨類似壓力。目前 Costco 股價較上月高點回落約 11%。

市場壓力可能持續存在，尤其是在投資人擔憂消費支出前景、資金持續湧向 AI 概念股的情況下。

然而，分析師認為投資人不應忽視 Costco 的長期競爭力。其強勁的同店銷售成長顯示市占率仍持續擴大，且倉儲量販店的受歡迎程度也在提升。Jefferies 分析師 Carey Kaufman 認為，850 美元可能是 Costco 股價的重要支撐區。目前華爾街分析師平均目標價為 1,095 美元，較現價仍有超過 12% 的上漲空間。