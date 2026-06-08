鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-08 10:31

風扇品牌艾美特 (1626-TW) 今 (8) 日召開股東會。董事長史瑞斌表示，第一季受中東戰爭爆發導致塑膠原物料價格大幅上漲與中東代工客戶無法出口衝擊，加上與客戶協商調價未能全數反應成本，導致首季出現虧損，但公司已正式開展全球品牌計畫，今年將是品牌國際化的元年，力拚降低上半年虧損並於下半年反轉。

艾美特 - KY 今年策略重心全面轉向品牌國際化，在不影響現有世界代工客戶的前提下，深化與國際大型平台合作。公司第一階段與好市多全球總部合作，自台灣成功模式延伸至好市多國際通路，首波進軍韓國和加拿大市場，緊接著將同步打入英國、法國、西班牙、瑞典與日本等國。線上通路則擴展至亞馬遜歐洲站，進駐英、法、德、瑞、義五國，第一階段國際化計畫預計將為營收貢獻 10% 至 15%。

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在代工外銷市場與獲利結構調整方面，艾美特 - KY 積極開拓新市場以減少利潤過低的訂單。今年成功接獲德國與南非兩大代工新客戶訂單，並跨足中南美洲的墨西哥與巴西市場，預計外銷業績有機會成長 3% 至 5%，今年歐美營收比重預估將達一成。公司表示外銷自有品牌將主攻中高價位，前期雖有通路推廣費用投入，但會盡量將毛利率抓在 20% 上下。

針對中國大陸內銷市場，受當地房地產不景氣、整體家電需求疲軟與市場殺價競爭影響，艾美特 - KY 持保守持平態度。目前中國市場銷售有 70% 集中於線上通路，其中 40% 來自直營的京東平台，公司在內銷策略上將不隨市場拼價、以利潤為重，將毛利率穩固在 25% 上下，並以循環扇、手持風扇的汰換需求及結合智能人工智慧研發為主。