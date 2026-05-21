通膨ｘAI交鋒如何布局下一步資產？ 鉅亨買基金攜手摩根6/12剖析AI投資契機與實戰心法

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-21 20:17

今 (2026) 年全球金融市場進入「高波動新常態」，一方面中東衝突造成油價飆高，通膨與利率持續干擾市場，另 AI 從生成式 AI 邁向代理 AI 與實體 AI，挾帶全球資本重新洗牌，當短期風險與長期趨勢同步交錯，投資人更需要看清未來主線。

「鉅亨買基金」今 (21) 日表示，將邀集「基金教母」蕭碧燕、國際資產管理專家摩根投信，於下 (6) 月 12 日在桃園尊爵大飯店合辦「通膨 x AI 交鋒．2026 投資新秩序」投資說明會，深入剖析 AI 投資機會、現金流新策略與投資實戰心法。

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鉅亨買基金總經理張榮仁表示，近年市場變化速度明顯加快，投資人容易因資訊雜亂而降低判斷依據。尤其 AI 浪潮持續推動全球資金流向科技與創新產業，但同時也伴隨高估值與市場波動風險，加上利率政策、地緣政治與能源價格變數交錯，投資難度大幅提升。

張榮仁強調，此次特別攜手摩根投信，希望透過國際視角與第一線市場觀察，協助投資人建立更清晰、具前瞻性的投資思維，同時擁有 30 年基金投資經驗的蕭碧燕也將分享長期勝出心法。活動採免費報名制，歡迎民眾踴躍參加。

AI 發展進程不僅成為推動全球股市的重要引擎，更不斷重塑資產配置邏輯。張榮仁指出，從標普 500 指數結構來看，前十大成分股多數與 AI 生態系高度相關，涵蓋半導體、雲端平台、資料基礎設施、企業軟體與 AI 應用等領域。

要判斷現階段應布局哪類基金，不能只看基金名稱是否帶有 AI 題材，更要理解 AI 目前走到哪個階段，因此在這次的論壇中，即邀請摩根投信幫投資人拆解美、亞科技版圖，進一步探尋潛力投資機會。

另隨通膨壓力升高與升息疑慮再起，債券市場面臨壓力，「股優於債」已成為市場新共識。張榮仁認為，投資人若仍停留在過去「以債領息」的思維，恐怕難以因應未來市場環境，因此現金流策略也必須全面升級。本次論壇中，「鉅亨買基金」將同步介紹獨家現金流機制「自由 PAY」，透過資本利得搭配現金流提領概念，協助投資人在追求資產成長同時，也能兼顧穩定現金流需求。

鉅亨買基金表示，「通膨 x AI 交鋒．2026 投資新秩序」投資論壇現已開放報名，由於名額有限，民眾可把握機會提前卡位，報名網頁網址： https://anuefund.tw/ahx7K，或洽報名專線：(02)2720-8126。