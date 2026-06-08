黑色星期一！台股浴血大逃殺 摩根：免驚！今年企業獲利可年增飆近4成 中長線仍可期

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-08 13:40

台股今（8）日迎來驚心動魄的「黑色星期一」。大盤早盤跳空開低後跌勢急速擴大，盤中一度崩跌近 2700 點，創盤中最大跌點紀錄，台積電跳空暴跌 135 元，科技股成為殺盤重災區。摩根資產管理產品策略部副總經理戴馨玲表示，雖然短期市場震盪劇烈，引發投資人恐慌性拋售，但台股長線基本面依然扎實，預估台灣企業今年獲利年增率將達 39.6%，台廠有望持續受惠，這波非理性殺盤主要反映資金面去槓桿與評價面調整，長線投資人依舊可以有恃無恐。

黑色星期一！台股浴血大逃殺 摩根：免驚！今年企業獲利年增飆近4成 中長線可期。（圖：shutterstock）

針對近期美國經濟數據與利率動向對全球股市的衝擊，戴馨玲分析，美國非農就業數據優於預期，大幅推升美債殖利率，導致市場對聯準會降息時程重新評估，原本預期的降息時間表可能延後。這使得全球股市，特別是科技股面臨評價重估的壓力，震盪因此加劇。此外，中東地緣政治不確定性再起，亦讓市場風險偏好明顯下降。

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戴馨玲指出，根據利率期貨市場預期，聯準會短期內大致維持現有利率區間，即使新任主席華許上任，決策官員仍會觀察通膨與經濟數據，年底利率政策仍有變數。

面對今日台股盤中的崩跌行情，戴馨玲指出，台股加權指數自 3 月底低點以來漲幅超過 40%，由於台灣股市與全球科技股連動性極高，短期內更容易受到國際市場情緒與美股科技股的牽動。然而，台股今日盤中雖然出現創紀錄的修正，但這波波動主要是資金面的去槓桿行為，並非台灣產業基本面的改變，投資人不必在極端行情中過度恐慌。

展望台股後市，戴馨玲認為，雖然短期市場波動加劇，但台股長期仍將回歸基本面。AI 產業發展持續推動企業獲利成長，今年 Computex 展展現了 AI Agent、AI 伺服器、高效能運算、ASIC、高速傳輸、光通訊及先進製程等趋势，顯示 AI 應用正逐步擴展至企業與終端。