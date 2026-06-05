鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-05 09:19

烏克蘭總理尤利婭 · 斯維里堅科 3 日（周三）在社交媒體上說，歐盟 27 個成員國已同意啟動烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的談判。

「我國離獲得歐盟成員國資格又近了一步，正穩步朝著目標邁進。」斯維里堅科在 X 平台上寫道。

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據《基輔獨立報》報導，入盟談判正式啟動日期尚未確定，不過歐盟和烏方外交官透露，理想預期是 6 月 15 日在盧森堡一場歐盟外長會間隙啟動，若當天不行，則挪到次日進行。

烏克蘭危機 2022 年 2 月全面升級後，歐盟於同年 6 月授予烏克蘭和摩爾多瓦候選成員國地位。歐盟官員多次表示，這一決定很大程度上是為支持這兩國對抗俄羅斯而採取的象徵性舉措。

以匈牙利為代表的部分歐盟國家政府先前反對烏克蘭加入歐盟，但匈牙利前總理歐爾班在 4 月選舉失利後，匈方立場有所改變。

匈牙利政府 3 日說，已與烏克蘭就擴大烏境內匈牙利族居民權利達成協議，掃除了烏克蘭入盟談判一大障礙。

匈牙利新任總理毛焦爾 · 彼得表示，匈烏雙方已就擴大烏克蘭西部外喀爾巴阡地區匈牙利族居民的語言、教育和文化權利達成一項歷史性協議，烏方已承諾將協議中商定的措施納入國內立法，歐盟將在烏克蘭入盟談判進程中監督這些承諾的落實情況。

如果烏方根據該協議修改相關政策，匈牙利政府將支持開啟烏克蘭入盟談判第一階段。不過，毛焦爾重申不支持啟動烏克蘭入盟「快速通道」。