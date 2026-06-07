鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-07 10:43

今天（7 日）是伊朗戰爭爆發第 100 天，荷姆茲海峽仍然是衝擊焦點。雖然目前已有部分船隻恢復通行，但波斯灣內仍有數百艘商船和約 2 萬名海員處於滯留狀態，海峽何時完全恢復通航仍是未知數。

一位知情人士 6 日透露，美國政府正嘗試將伊朗被凍結的資產用於波斯灣國家，修繕和重建中東因伊朗襲擊造成的損毀，並因應未來潛在破壞。

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據《路透》報導，一名未獲授權的政府高階官員說，美國財政部長貝森特已指示一個團隊評估伊朗給波斯灣盟友帶來多少損失，美國將考慮利用伊朗資產進行修復工作。

不過，該官員未具體說明美國財政部正在審查的資產類型，用來描述新措施的措辭似乎不侷限於被凍結的資產。

這一消息公布的前一天，伊朗最高領袖的顧問 Mohsen Rezaei 向《CNN》表示，美伊是不是能達成和平協議，有賴於美國能否解凍 240 億美元伊朗被凍結資產。

自美軍和以色列於 2 月 28 日開始攻擊伊朗以來，德黑蘭和代理人已對整個地區的石油基礎設施、工業設施以及美軍設施發動了飛彈和無人機襲擊。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林均遭受了不同程度的損失。