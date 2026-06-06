鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 17:40

俄羅斯總統普丁週五（5 日）表示，他目前不認為與烏克蘭總統澤倫斯基舉行面對面會談有任何意義，直接回絕了澤倫斯基日前公開發出的直接談判邀請。

根據《BBC》報導，澤倫斯基於週四（4 日）發表公開信，呼籲與普丁展開直接談判，並表示不能「坐等」這場自 2022 年俄羅斯全面入侵以來的戰爭，再度成為美國關注焦點。

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澤倫斯基同時呼籲停火，但他的語氣強硬，甚至不時帶有嘲諷意味。

對此，普丁在聖彼得堡出席俄羅斯年度經濟論壇時回應稱：「我認為現在這沒有任何意義。」

他並批評澤倫斯基的公開信措辭「粗魯無禮」，同時重申其一貫立場，和平談判應在停火之前展開。

對此，澤倫斯基在 Telegram 上發文批評，直指俄羅斯「再次選擇了戰爭」，並表示：「他（普丁）根本不想結束這場戰爭。我認為世界上許多人對這個答案感到失望。」

普丁在回應澤倫斯基公開信時，再次強調停火只會讓烏克蘭有機會重整軍力，而莫斯科對基輔提出的各項要求仍未獲回應。

普丁指出：「（停火）唯一的意義，不過是讓烏方暫停我方武裝部隊的推進。但我們需要的是協議，不是六個月、不是三個月，而是長期性的協議。」

他表示：「讓專家著手研究，拿出解決方案，之後我們再會面。」

普丁同時強調，唯有俄羅斯達成既定目標，軍事行動方會終止。他強硬說：「軍事行動終有結束的一天，毫無疑問，那將是在我們實現既定目標之後。」

俄羅斯一貫的立場是，要求烏克蘭從頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱四個地區撤軍，並放棄加入北約的努力。

然而，烏克蘭方面拒絕割讓任何領土，並指出，俄羅斯於 2014 年併吞克里米亞半島後，僅僅 8 年便在 2022 年發動全面入侵，正是最好的警示。

澤倫斯基信中嘲諷普丁老邁

澤倫斯基在公開信中語帶諷刺，暗指普丁「執政 26 年後，歲月已開始在他身上留下痕跡」，並提及烏克蘭近日對俄羅斯境內發動的攻擊，包括週四（4 日）對聖彼得堡的打擊，形容此舉是「登門拜訪」。

普丁則形容信中包含「一些相當粗魯的言詞」。

澤倫斯基的公開信在部分陣營中燃起了和平的希望，包括白宮。美國總統川普表示，若兩位領導人能夠會面，將會是「很棒的事」。

與此同時，烏克蘭週五宣布，已在亞速海及俄佔領土沿岸水域擊中五艘船隻，指控這些船隻涉嫌參與「竊取」烏克蘭糧食，以及運送燃料與軍事補給物資。

亞塞拜然外交部則表示，在亞速海發生的攻擊事件中，兩艘船遭攻擊後造成 5 人死亡，但並未說明認為是由哪一方發動襲擊，僅強調相關船隻並不屬於亞塞拜然。

此外，一架烏克蘭無人機在羅馬尼亞黑海港口康斯坦察爆炸，烏方表示，該無人機疑遭俄羅斯電子干擾而偏離航道。