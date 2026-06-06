鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-06 10:30

《Yahoo Finance》報導，太空資料中心、月球飯店、人類移居火星——這些都是馬斯克 (Elon Musk) 在回答摩根大通 (JPMorgan Chase) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 為何 SpaceX 現在需要上市時，所描繪的宏大願景。

這場活動是周四晚間由摩根大通於曼哈頓總部舉辦的 SpaceX 投資人說明會。這是華爾街推動市場認購需求的一部分，SpaceX 預計將成為全球規模最大的 IPO。訪談也透過馬斯克旗下社群平台 X 同步直播。

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SpaceX 預計募資 750 億美元，以 1.75 兆美元估值上市，並計劃於 6 月 12 日掛牌交易。

馬斯克向戴蒙表示，「簡單來說，我們正進入一個全新的大規模成長階段，而這需要資金支持。」

馬斯克表示，SpaceX 自 2014 年或 2015 年左右便已實現現金流轉正。過去幾輪私人募資主要是為員工及早期投資人提供流動性，而非籌措新資本。如今情況已經改變，因為 SpaceX 正進入一個需要大量資本投入的新階段。

除了打造月球與火星城市外，馬斯克也把募資用途聚焦在建設太空 AI 資料中心的構想上。他認為，這將成為未來擴展 AI 運算能力的主要途徑。

馬斯克談到，「現在愈來愈難在地面興建發電廠。很少有人希望自家後院旁邊蓋一座發電廠。」

他指出，「我認為地球每年大概只能新增約 1 太瓦 (terawatt) 的 AI 太空運算能力，但如果放到月球，我們可以做到 1,000 太瓦甚至更多。」

根據馬斯克，SpaceX 也計劃利用 IPO 所得資金再向太空發射 10 萬顆衛星，並擴大旗下最賺錢業務 Starlink 衛星網路服務的覆蓋範圍。

在摩根大通活動之前，美國銀行同樣於周四舉辦了一場與 SpaceX 營運長 Gwynne Shotwell 的座談會。該活動也透過直播向全美各地投資聚會播放，希望吸引美銀龐大財富管理與私人銀行業務中的數千名投資人參與。

除了美國銀行與摩根大通之外，還有 21 家大型金融機構協助推動 SpaceX 上市，其中高盛 (Goldman Sachs) 與摩根士丹利 (Morgan Stanley) 擔任主要承銷商。除了可觀承銷收入外，各家銀行也希望藉由參與這筆交易提升聲望，並爭取未來更多業務機會。

高盛總部大廳播放著火箭升空的影片。美銀位於曼哈頓中城辦公室大廳也設有類似展示螢幕，其大樓尖塔甚至在夜間以燈光營造火箭發射的效果。

摩根大通則特別在辦公室擺放藝術家 Dustin Yellin 創作的火箭雕塑，以及來自 Yellin 私人收藏的太空岩石與隕石碎片。

在活動開場時，戴蒙以「我們這個時代的愛迪生 (Thomas Edison)」來形容馬斯克。同時坦承，這種投資人活動「對我們來說也是新嘗試。」

摩根大通將這場對談同步轉播至全美 90 個分行據點。現場共有 350 名投資人出席，其中包括馬斯克的母親 Maye Musk，她也在活動中公開表達支持。