鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-06 15:12

台股 7 月急跌逾 3000 點，長期資金視為絕佳進場機會，台股 ETF 單月淨申購金額突破 5500 億元，指標 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 淨申購逾 1700 億元，寫下歷史新高，今年以來已三度單月破千億，反映投資人仍視其為逢低加碼主旋律。

台股7月急跌3000點 0050淨申購逾1700億元創歷史新高。(鉅亨網資料照)

7 月台股遭逢劇烈修正，市場資金轉流向「市值型布局、高股息配置」雙軌並進的成熟操作。一方面看好台股中長期發展，持續加碼市值雙雄 0050、00631L，淨申購金額分別達 1766.2 億元、477.2 億元，創下單月新高及次高的紀錄，穩居熱門 ETF 冠亞軍。

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另一方面，波段恐慌也激發穩健型資金避險防禦心理，由 0056 逆勢吸引逾 376.7 億元資金流入，強勢奪下 7 月高股息 ETF 第一，扛起穩定投資信心的基石。

0050 今年已三度展現吸金千億的強勁動能，3 月市場大幅震盪，投資人視跌勢為布局契機，單月淨申購即達 1516 億元；6 月高檔整理之際，再度吸金 1685 億元。7 月面對台股新一波修正，資金再展現越跌越買的強悍韌性，顯見「成熟投資人」無畏外資調節持股，看好市場長期成長與反彈契機，把握低檔分批布局。

00631L 追求台灣 50 指數正向 2 倍績效，反彈力道更是強勁，統計史上五大單日跌幅包括 2025/4 對等關稅、2024/8 日圓升值、2018/10 美中貿易戰，以及 2020/3 全球疫情，後六個月漲幅達 24.3% 至 147.3%、後一年漲幅達 40.5% 至 314.9%，而 7/17 單日下跌 13.5% 即為第五大，後續反彈動能備受期待。

法人表示，「第四法人」持續透過 0050、00631L 等產品，資金逆勢承接大型權值股，不僅成為支撐台股的重要買盤來源，也有望成為推動下一波行情的關鍵力量。