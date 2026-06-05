鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-05 17:14

PC 品牌微星 (2377-TW) 迎來創立 40 週年重要里程碑，於 6/4-6/7 在台北松山文創園區五號倉庫限時舉辦技術特展，面對下半年個人電腦供應鏈面臨關鍵零件大幅漲價的衝擊，微星表示，全公司在管理階層鼓舞之下，將全力靠著深厚的高階電競與高性能運算底氣穩住下半年營運再創高峰。

微星科技行銷副總經理程惠正表示，近期看見關鍵零件出現少見的大幅度漲價狀況，整體漲幅確實遠遠超過內部預期。不過由於微星長期深耕高性能運算，旗下產品主要定位於高階與旗艦市場，因此評估雖然下半年仍會受到市場波動波及，但受影響的程度會稍微小一點，公司將以創新的核心基因將挑戰轉化為重回高峰的全新機會。

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程惠正提到，微星在人工智慧策略上擁有強大外援，自 1999 年與晶片巨頭輝達合作第一張顯示卡開始，雙方已建立深厚的夥伴關係。近期隨輝達創辦人黃仁勳引爆全球社群話題，微星展出奪得 COMPUTEX 2026 最高榮譽金獎的傳奇顯示卡 GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z，藉此高規格硬體底座，共同打造更完美且具沉浸式體驗的遊戲世界。

針對市場火熱的 Agentic AI 與 Physical AI 兩大趨勢，程惠正指出，目前許多應用都還處於市場發掘與嘗試的起步階段，這幾年將是業界優勝劣汰的關鍵期。微星對這兩大領域的發展前景高度看好，內部也已編制完整的研發團隊密切觀察物理 AI 的演進，預期未來跳脫網路世界並運用於機器人身上時，能在實際物理場域中與人類完成更多高價值的互動。

在應用落地方面，微星於特展首度重磅推出自研的 AI 助理工具 LuckyClaw。微星代表直言過往一般消費者要在地端自行安裝大型軟體時，程序高度複雜且不容易完成，為此公司研發團隊耗費數月攻關，開發出具備一鍵安裝功能的專屬軟體，使用者僅需透過幾個簡單步驟即可在個人電腦上輕鬆啟用，達成零學習曲線的代理人服務。