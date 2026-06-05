鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-05 15:14

台灣央行信用管制措施威力仍存，全台房市幾陷入停滯，不過北市高總價市場卻傳天價交易。台北地政雲揭露，大安區指標豪宅「元利信義聯勤」新增 2 筆高樓層交易，成交單價分別達 285.7、283.6 萬元，這兩筆交易創 2021 年以來北市最高單價紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近期房市景氣明顯趨緩，指標豪宅仍能持續創天價，顯示具保值空間、特殊景觀的豪宅物件，仍受部分高資產族群青睞。

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根據台北地政雲，「元利信義聯勤」25、26 樓戶分別於去年 11 月、今年 1 月交易，兩戶總坪數約 181.2、172.8 坪，總價以 4 億 4218 萬元、4 億 3713 萬元成交，換算單價分別為 283.6、285.7 萬元；另一方面，「陶朱隱園」於去年 11 月揭露一筆總價達 11 億元、單價每坪 364 萬元交易；如排除「陶朱隱園」此特殊案例，「元利信義聯勤」兩筆交易已是近五年北市住宅市場單價最高紀錄。

值得注意的是，包括「元利信義聯勤」兩筆交易及「陶朱隱園」此筆成交案，買方皆為自然人，且均未設定貸款，形同全現金交易。住商不動產北市區協理錢思明分析，在當前限貸環境下，一般消費者購屋往往受貸款成數所局限，進而壓縮整體買氣；不過，高資產族群購置豪宅時，考量更多的是資產配置、家族傳承及未來保值性，因此倘若現金融資條件有限，則是直接端出大筆現金，以免去申貸排隊等困擾。

進一步對照交易時間點可發現，信義聯勤兩筆成交恰巧落在台股大幅上漲期間。2025 年 11 月底雖因「AI 泡沫論」，台股出現震盪，但之後逐漸升溫，直至 2026 年 1 月強勢反彈，更在當月突破 3 萬點大關。賴志昶指出，高資產族群置產角度與常人不同，如在去年 11 月台股震盪或是今年 1 月暴漲之際，金融環境不確定性升高，讓金字塔頂端人口思考資產要如何保值與傳承，此時兼具地段、景觀與產品稀有性的指標豪宅，自然成為該族群資金停泊之處。