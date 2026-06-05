營收速報 - 華固(2548)5月營收3.16億元年增率高達9203.56％
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今年1-5月累計營收為54.83億元，累計年增率30000.69%。
最新價為103.5元，近5日股價下跌-13.39%，相關建材營造上漲3.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3602 張
- 外資買賣超：-3119 張
- 投信買賣超：-1048 張
- 自營商買賣超：+565 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|3.16億
|9204%
|-67%
|26/4
|9.60億
|28466%
|-51%
|26/3
|19.66億
|81839%
|73%
|26/2
|11.38億
|19257%
|3%
|26/1
|11.03億
|34610%
|196%
|25/12
|3.73億
|11587%
|-97%
華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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