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營收速報 - 華固(2548)5月營收3.16億元年增率高達9203.56％

鉅亨網新聞中心

華固(2548-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣3.16億元，年增率9203.56%，月增率-67.05%。

今年1-5月累計營收為54.83億元，累計年增率30000.69%。

最新價為103.5元，近5日股價下跌-13.39%，相關建材營造上漲3.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3602 張
  • 外資買賣超：-3119 張
  • 投信買賣超：-1048 張
  • 自營商買賣超：+565 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 3.16億 9204% -67%
26/4 9.60億 28466% -51%
26/3 19.66億 81839% 73%
26/2 11.38億 19257% 3%
26/1 11.03億 34610% 196%
25/12 3.73億 11587% -97%

華固(2548-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅及廠辦之出租及出售。室內裝潢業務及建材.機械買賣及進出口貿易業務。委託營造廠興建一般工業用地之廠房倉庫出租等業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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