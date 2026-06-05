鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 15:20

亞洲股市周五 (5 日) 普遍走跌，主要受到美國人工智慧 (AI) 相關權重股大幅下挫，以及伊朗戰爭引發的能源危機與地緣政治不確定性影響。

其中，南韓股市受創最深，南韓綜合指數 (Kospi) 單日重挫 5.1%，收 8,199.44 點。儘管 Kospi 指數在過去一年中因科技股推升而翻倍成長，但今日的暴跌顯示出投資人對於 AI 產業前景與外部衝擊的憂慮。

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市場情緒轉折點源於美國晶片大廠博通 (AVGO-US)。博通在周四釋出的財務預測低於投資人預期，導致其股價暴跌 12.6%，引發市場對整體 AI 與科技產業獲利能力的質疑。這股賣壓迅速蔓延至其他科技股，美光科技 (MU-US) 下跌 7.7%，網路安全公司 CrowdStrike 則下跌 3.8%。

亞洲市場首當其衝，投資人紛紛拋售關鍵 AI 供應鏈股票。南韓記憶體大廠 SK 海力士暴跌 8.6%，三星電子也下挫 5.4%。

日本股市同樣未能倖免，日經 225 指數下跌 1.3%，收於 66,573.85 點，其中半導體設備商東京威力科創 (Tokyo Electron) 股價下修 7%。儘管數據顯示日本實質工資已連續四個月增長，但仍不敵科技股的拋售潮。

除了科技股利空，中東局勢依舊緊繃。儘管美、伊談判代表上周達成初步停火協議，但尚未敲定，且黎巴嫩真主黨周四拒絕了最新的停火協議，使衝突和平解決的希望蒙上陰影。

目前伊朗戰爭導致的能源衝擊正威脅全球經濟。由於全球石油與天然氣運輸要道——荷姆茲海峽目前實質上仍處於關閉狀態，國際原油價格高漲，布蘭特原油維持在每桶 95.41 美元的高位，遠高於戰前的 70 美元水準。

市場策略師指出，投資人原本對美伊談判過於樂觀，目前荷姆茲海峽恢復通行的預期落空，油價壓力將持續推升通膨並放緩經濟增長。

截至亞洲市場下午時段，台灣加權指數下跌 1.3%，香港恒生指數下跌 1.2%，上海綜合指數微跌 0.3%，澳洲 S&P/ASX 200 指數則下跌 0.7%。印度 Sensex 指數則是少數逆勢上漲的市場，微升 0.1%。