韓股熱爆月月熔斷！KRX：今年20次觸發臨時停牌機制 2008年金融危機來之最

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 14:10

南韓股市今 (3) 日因適逢全國性地方選舉舉行而休市一天，今年來的暴漲行情暫時中斷，而根據南韓交易所 (KRX) 最新公布的數據，今年主板市場觸發的買方和賣方臨時停牌指令總數已達到 2008 年金融危機以來最高水準，凸顯市場波動性加劇。

韓股今年20次觸發臨時停牌機制 創2008金融危機以來最多(圖:shutterstock)

KRX 統計數據顯示，今年至週二 (2 日) 為止，主板市場共發佈 20 次「sidecar」臨時停牌指令，其中 11 次為買方，9 次為賣方指令，總數比 2008 年 26 次僅少 6 次。

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當 KOSPI 200 期指波動幅度達到或超過 5%，且持續至少 1 分鐘時，就會觸發「sidecar」指令，程式化交易將暫停 5 分鐘。

值得注意的是，20 次也是自 2002 年開始收集相關數據以來，KRX 首次連 6 月觸發熔斷機制。

專家表示，考慮到今年上半年尚未結束，上述數字可能創下年度新高，超過金融危機期間的水準。

受全球 AI 熱潮推動，三星電子和 SK 海力士股價大幅上漲，加上中東戰事加劇市場的不確定性，南韓股市波動性加劇。