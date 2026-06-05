鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，太空概念股周四 (4 日) 早盤原本表現疲弱，但隨後再度起飛。或許這波反彈與 Redwire(RDW-US) 拿下在太空種草莓的合約有關。
在馬斯克旗下 SpaceX 即將上市前夕，太空產業相關股票交易仍高度波動。市場預期 SpaceX 最快將於下周末前後完成 IPO。
航太公司 Rocket Lab(RKLB-US) 開盤走低，但終場收在 119.95 美元，上漲 4.6%。衛星通訊業者 AST SpaceMobile(ASTS-US) 盤中一度衝上 111.57 美元，但尾盤回吐漲幅，終場收在 107.29 美元，下跌 0.4%。月球探測公司 Intuitive Machines(LUNR-US) 盤中最高來到 34.73 美元，最終收在 33.63 美元，下跌 0.6%。Virgin Galactic(SPCE-US) 則大漲 10%，同期標普 500 指數上漲 0.4%。
Redwire 可能是帶動類股反彈的關鍵。該公司宣布取得一項在太空培育草莓的合約後，股價暴漲 15.1%，市值一口氣增加近 6 億美元。
除了 Redwire 外，其餘主要太空概念股周三平均下跌約 9%。市場認為這波回檔與 SpaceX IPO 定價消息有關。消息指出，SpaceX 將把 IPO 價格定在每股 135 美元，使公司估值達約 1.75 兆美元。
SpaceX 幾乎可說是現代太空經濟的開創者。該公司率先實現火箭可重複使用技術，大幅降低進入太空的成本，進而催生從地球觀測到衛星寬頻網路等各種新興應用。
雖然 1.75 兆美元估值已相當驚人，但對部分投資人而言仍略感失望。此前市場熱議，SpaceX 估值有機會達到 2 兆美元。
在 SpaceX IPO 題材帶動下，太空概念股過去一個月出現驚人漲勢。截至周四盤前，Rocket Lab、AST SpaceMobile、Virgin Galactic、Redwire 及 Intuitive Machines，五家公司股價近一個月平均仍上漲 64%。
但部分漲幅已開始回吐。截至周三收盤，Rocket Lab 一周內下跌 24%，AST SpaceMobile 下跌 17%。
近期數家太空公司也趁股價高漲之際進行籌資。包括 Intuitive Machines 在內的企業，都利用股價上漲發行新股募資。公司選擇在高檔發行股票，往往會引起投資人的關注。
此外，Blue Origin 的 New Glenn 火箭日前發生爆炸事故，也打擊市場對太空產業的信心。
目前仍難預測太空概念股接下來走勢。雖然太空經濟前景令人振奮，而且市場規模持續擴大，但 Rocket Lab、AST SpaceMobile、Virgin Galactic、Redwire 與 Intuitive Machines 至今仍未實現獲利。
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