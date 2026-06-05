鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-05 10:30

在馬斯克旗下 SpaceX 即將上市前夕，太空產業相關股票交易仍高度波動。市場預期 SpaceX 最快將於下周末前後完成 IPO。

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Redwire 可能是帶動類股反彈的關鍵。該公司宣布取得一項在太空培育草莓的合約後，股價暴漲 15.1%，市值一口氣增加近 6 億美元。

除了 Redwire 外，其餘主要太空概念股周三平均下跌約 9%。市場認為這波回檔與 SpaceX IPO 定價消息有關。消息指出，SpaceX 將把 IPO 價格定在每股 135 美元，使公司估值達約 1.75 兆美元。

SpaceX 幾乎可說是現代太空經濟的開創者。該公司率先實現火箭可重複使用技術，大幅降低進入太空的成本，進而催生從地球觀測到衛星寬頻網路等各種新興應用。

雖然 1.75 兆美元估值已相當驚人，但對部分投資人而言仍略感失望。此前市場熱議，SpaceX 估值有機會達到 2 兆美元。

在 SpaceX IPO 題材帶動下，太空概念股過去一個月出現驚人漲勢。截至周四盤前，Rocket Lab、AST SpaceMobile、Virgin Galactic、Redwire 及 Intuitive Machines，五家公司股價近一個月平均仍上漲 64%。

但部分漲幅已開始回吐。截至周三收盤，Rocket Lab 一周內下跌 24%，AST SpaceMobile 下跌 17%。

近期數家太空公司也趁股價高漲之際進行籌資。包括 Intuitive Machines 在內的企業，都利用股價上漲發行新股募資。公司選擇在高檔發行股票，往往會引起投資人的關注。

此外，Blue Origin 的 New Glenn 火箭日前發生爆炸事故，也打擊市場對太空產業的信心。