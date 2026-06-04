鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-04 20:10

隨著人工智慧 (AI) 技術的快速發展，美國科技業正經歷一場深刻的結構性轉型。根據人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas Inc. 的最新數據顯示，美國科技業在今年 5 月宣布了 38,242 個職位的裁員計畫，這是自 2024 年 8 月以來最大規模的單月裁員行動。

統計今年前五個月，科技業累計裁員人數已達 123,653 人，較 2025 年同期大幅增長超過 65%。

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Challenger 首席營收官 Andy Challenger 表示，勞動力市場正受到科技發展的即時重塑，「AI 目前已成為企業縮減職位的首要理由」。 這種趨勢在 Meta(META-US)、Intuit(INTU-US) 與 Cisco(CSCO-US) 等科技巨頭的近期裁員計畫中顯露無遺，這些企業正將研發與投資重心從傳統業務轉向 AI 領域。

儘管如此，這波裁員主要針對白領階級，目前尚未導致申請失業保險的人數顯著增加。

然而，科技業正呈現一種「一邊裁員、一邊增聘」的矛盾現象。雖然科技業宣布了最多的裁員，但它同時也是所有產業中招聘計畫規模最大的領域。 這顯示企業正積極調整人才結構，以尋求具備 AI 相關技能的勞動力。

相較於科技業的震盪，美國整體私營部門的裁員公告在過去五個月反而下降了 7%，呈現出多數產業傾向「低招聘、低解僱」的穩定態勢。