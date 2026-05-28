利機擴大AI散熱布局 斥5億元取得明鈞源82%股權

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-28 18:20

利機 (3444-TW) 今 (28) 日經董事會決議通過，將斥資新台幣 5.08 億元投資明鈞源精微科技，預計 7 月 1 日完成交割，屆時利機對明鈞源持股比例由 6% 提升至 82%，明鈞源將成為利機集團具有實質經營權的子公司，未來不僅強化利機在 AI 散熱領域的布局，更為集團營運創造成長新動能。

先進封裝示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

利機表示，本次投資案是推動營運升級與產品布局的重要里程碑。明鈞源成立於 1996 年，自 2018 年起成為利機均熱片產品的製造夥伴。雙方長期攜手布局散熱市場，創下年年快速成長佳績，2025 年營收成長率高達 129%，營收更自 2018 年至 2025 年成長了 164 倍。

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雙方歷經將近 8 年的合作，在產品組合與銷售通路上的綜效已逐步展現，合作效益明確。隨著 AI 運算、高效能運算 (HPC) 及先進封裝應用快速發展，市場對高效散熱、精密加工及穩定供應的需求持續提升。明鈞源注入利機資源，將加速其技術發展，雙方聯手正式跨足高階散熱與精密製造領域。

此外，利機也藉此加速垂直整合與策略轉型，從以半導體材料代理銷售為主，進一步延伸至製造管理與量產交付，推動公司轉型為涵蓋行銷、研發、製造與服務的一體化價值鏈，並為擴大散熱產品規模及拓展歐美市場奠定基礎。

在財務與營運綜效方面，本次股權收購不僅擴大營運版圖，更有助於優化獲利結構。未來隨雙方財務報表整併，銷售與製造利潤將形成雙重動能，帶動整體獲利成長。法人普遍看好，此一垂直整合模式將顯著提升營運效率、降低整體成本，並進一步推升毛利率與長期獲利能力。