鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-05 19:39

檢量測設備廠倍利科 (7822-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收，受惠全球 AI 晶片需求爆發以及半導體封裝大廠積極擴充 CoWoS 產能，倍利科 7 月營收達新台幣 2.73 億元，月成長 7.78%，年成長 63.4%，刷新單月歷史營收新高，累計前 7 月營收 16.92 億元，年增 86.26%。

倍利科表示，全球 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 晶片拉貨動能強勁，帶動半導體晶圓代工與封測大廠加速擴建 CoWoS、3D 封裝及面板級封裝 (PLP) 等先進封裝產能。由於先進封裝製程複雜度與良率要求極高，對於高精度 AI 智能光學檢測及半導體量測設備的需求持續攀升。

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倍利科憑藉自主研發的高階 AI 光學檢測演算法與精密量測技術，成功打入全球半導體龍頭供應鏈。受惠於晶圓廠與封測廠雙重訂單挹注，公司交貨排程維持滿載，成為推升營收自今年初以來持續強勁成長的主要動能，年增率多次突破 50% 至 80%，展現優異的市場競爭力與成長潛力。

展望下半年，隨著半導體產業進入傳統交機與驗收旺季，各大客戶擴產計畫持續推進，倍利科手中在手訂單均處於歷史高檔水準。