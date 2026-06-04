半導體客戶需求高持續追單 百容5月營收1.81億元續站穩高檔
鉅亨網記者張欽發 台北
百容 (2483-TW) 在半導體客戶端下單且拉貨趨積極之下，推進今年首季營收以 4.81 億元改寫 7 季以來單季新高，年增 14.15%，半導體業務營收已過 50%，在百容半導體客戶需求高持續追單有利情況之下，今 (4) 日公布 5 月營收仍站穩 1.8 億元之上高檔達 1.81 億元。
百容 2026 年 5 月營收 1.81 億元，月減 3.09%，年增 15%，累計 2026 年 1-5 月營收 8.48 億元，年增 14.12%。
百容 2026 年第一季財報營收 4.81 億元且百容在半導體客戶新訂單、新模具需求加速延續，4 月營收達 1.87 億元，改寫 33 個月新高。在百容半導體客戶需求強勁持續之下，也補足步進馬達的出貨弱勢，單月營收仍登上 1.81 億元。
百容 2026 年第一季財報營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。
同時，百容在第二季工作天數的較第一季增加，有利於百容在 2026 年第二季營收的持續向上攀高。同時，百容目前的生產基地已簡化爲台中工業區及滁州兩地，明顯有助於管理績效的明顯提升。
百容在 2026 年第一季營收 4.8 1 億元中創 7 季營收新高中，半導體應用的出貨營收占比已達 51%，較去年同期的 45% 占比成長 6 個百分點，占比改寫近歷年單季新高，而在這類產品客戶端需求急切之下，半導體應用的出貨占比仍居高不下。4 月半導體應用業務營收維持 50% 之上。
百容在 2026 年第一季營收的各類客戶應用占比爲半導體 51%，電子零組件 32%、步進馬達占比 18%；同時，在第一季的匯率有利及營業規模擴大之下，挹注百容 2026 年第一季將較上一季及去年同期轉虧爲盈。
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