鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-04 20:22

砷化鎵大廠宏捷科 (8086-TW) 5 月營收 4.42 億元、月減 1.17%、年增 36.98%，累計今 (2026) 年前 5 月合併營收 21.13 億元、年增為 51.49%。宏捷科繼第 1 季營運繳出淡季不淡成績後，也持續看好 5G 及 WiFi-7 雙引擎開拓新商機，加上非射頻產品持續布局，與無人機 WiFi、LiDAR 等新業務開始貢獻業績，法人看好第 2 季營運有望優於第 1 季，季增率有望約 1 成。

宏捷科今年以來整體營運表現仍穩健，在第 1 季「淡季不淡」預期下，今年下半年展望也維持正向，另在手機市場上，雖面臨記憶體缺貨壓力，公司仍持續擴大產品布局。

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在射頻產品布局方面，宏捷科指出，隨著 5G PAMiD(包含多工器的功率放大器模組) 產品，已成功切入原由美系供應商主導的自研方案，帶動高階砷化鎵 (GaAs) 晶圓代工需求增溫；另隨 WiFi 市場由 WiFi 5/6 世代，逐步升級至 WiFi 7，WiFi PA 的需求正進入快速成長階段，未來隨滲透率持續提升，可望成為重要成長引擎。

除既有射頻業務外，宏捷科也積極拓展非射頻應用，包括 VCSEL LiDAR、VCSEL Datacom 高速光通訊、Filter 濾波器以及 HAPS 高空平台太陽能等高附加價值領域。

宏捷科表示，目前非射頻產品營收占比仍維持中個位數，但隨 AI 伺服器、無人機、自駕車與機器人等新興應用市場擴大，相關業務占比可望逐年提升，成為中長期營運的重要支柱。