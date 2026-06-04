鉅亨網新聞中心 2026-06-04 16:22

曾因創下「人類歷史上個人財富損失最多」金氏世界紀錄而聞名的軟銀集團創辦人孫正義，近日以 1,007 億美元的身家，重登亞洲首富。這一戲劇性的回歸，不僅展現了他極強的資本復原力，更伴隨著他對人工智慧（AI）領域史無前例的世紀豪賭。

從最慘負翁到亞洲首富 孫正義棄豪賭AI帶飛日股。(圖:shutterstock)

孫正義的投資生涯向來充滿極端色彩。在 2000 年網路泡沫破滅時，軟銀市值曾蒸發 95%，導致其身家瞬間縮水；此後，他又因重倉投資共享辦公空間 WeWork 而面臨高達 180 億美元的鉅額虧損。

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然而，他同樣憑藉在 1999 年僅用 6 分鐘便決定投資阿里巴巴的傳奇戰績，獲得了超千億美元的回報。

這種在危機中大膽下注、並在關鍵時刻套現優質資產為新局輸血的「軟銀模式」，成為他屢次在懸崖邊東山再起的關鍵。

面對當前席捲全球的 AI 浪潮，孫正義再次展現了其反常規的操盤手段。2025 年 10 月，軟銀出清了所持有的 3,210 萬股輝達（Nvidia）股票，成功套現 58.3 億美元。

儘管輝達是當前 AI 晶片市場最炙手可熱的領頭羊，孫正義卻選擇獲利了結，並將資金全面轉投向仍在持續燒錢的 OpenAI。

目前，軟銀對 OpenAI 的投資承諾已累計超過 600 億美元，成為史上對單一新創公司的最大手筆投資。

此外，他更與 OpenAI 執行長奧特曼聯手推動規模高達 5,000 億美元的「Stargate」AI 基礎設施計劃，並親自出任主席，目標是繞過硬體限制，直接鎖定 AI 時代的「操作系統」。

此番豪賭已在資本市場掀起狂潮，並重新點燃了整個日本科技產業鏈。近期日本股市表現強勁，日經 225 指數在 6 月一舉突破 67,000 點大關，創下歷史新高。

在 AI 海量儲存需求的強力拉動下，日本記憶體晶片大廠鎧俠（Kioxia）單季淨利暴增 48 倍，股價更在一年內瘋漲 24 倍。

儘管市場反響熱烈，軟銀內部也出現了擔憂聲音，認為過度集中籌碼於尚未實現獲利的 OpenAI 存在極大風險。