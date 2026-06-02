孫正義身價暴增登頂亞洲首富 豪砸450億歐元布局AI帝國
鉅亨網新聞中心
軟銀週一 (1 日) 股價強勢飆漲 14%，掌門人孫正義身價單日暴增逾百億美元，以 997 億美元的身價超越印度富豪安巴尼與阿達尼，在富比士（Forbes）即時富豪榜上正式登頂「亞洲新首富」。
在此登頂之際，孫正義以法國總統馬克宏座上賓的身分現身巴黎，宣布軟銀將大舉布局法國 AI 基礎建設，並豪言這波 AI 革命的規模，將是當年網路熱潮的「50 倍」，透露出其問鼎全球 AI 霸主的強烈野心。
這項備受矚目的跨國投資案在短短兩個月內便火速敲定。起因於今年 4 月馬克宏出訪東京時主動招商，承諾提供充足電力，促使軟銀拍板決定在法國上法蘭西大區興建三座總容量達 3.1 吉瓦（GW）的資料中心。
馬克宏指出，在本週舉行的「選擇法國」投資峰會中，軟銀預計至 2031 年前投資 450 億歐元，未來更有望將規模擴大至 750 億歐元。
馬克宏對此幽默套用名言，喊出「通電吧，寶貝（Plug, baby, plug）」，強調將運用法國的乾淨能源優勢，全力打造歐洲的 AI 與資料中心樞紐。
面對市場對高額資本支出的疑慮，孫正義信心十足地表示，這項巨額投資將主要仰賴「專案融資（Project Finance）」，無須大舉變賣軟銀現有資產。
他以美國俄亥俄州 10 吉瓦的資料中心專案為例，強調一旦取得客戶長達 15 至 30 年的運算力採購長期合約，即可順利啟動專案融資，所需自營資金極低。
隨著投資消息曝光，目前已有許多潛在客戶主動與軟銀接洽。
對於市場擔憂的「AI 泡沫化」風險，身為 2000 年網路泡沫親歷者的孫正義顯得不以為意。
他斷言，當前正處於橫跨半個世紀、甚至百年的技術與認知革命起點，縱使市場面臨短期修正，也只會是「歷史長河中的小山丘」，長期向上的趨勢絕不會改變。
孫正義強調，即便遭遇類似 1929 年大蕭條或網路泡沫破裂的劇烈調整，終究會重回新高並創造更龐大的現金流，而市場的波動反而將為投資人創造絕佳的「低檔布局買點」。
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