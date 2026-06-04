鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 08:30

在華府連日斡旋下，以色列與黎巴嫩週三 (3 日) 宣布同意落實停火協議，希望結束自 3 月以來因伊朗戰爭外溢而持續升級的邊境衝突。根據由美國、以色列及黎巴嫩共同發布的聯合聲明，停火生效的核心條件包括真主黨 (Hezbollah) 全面停止對以色列的攻擊，並撤離利塔尼河 (Litani River) 以南地區。

聯合聲明指出，雙方同意在美國指導下，儘速建立多個「試點安全區」，由黎巴嫩武裝部隊 (Lebanese Armed Forces) 全面接管區域安全事務，排除所有非國家武裝組織存在。此舉被視為推動南黎巴嫩非軍事化的重要一步，也是美方近月來推動區域降溫的核心方案之一。

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此次協議是以黎雙方近數十年來罕見直接談判的成果。自 4 月 16 日在美國斡旋下達成為期 10 天的停火協議後，雙方又於 5 月中旬同意延長停火 45 天，並持續在華府展開多輪政治與軍事談判。然而停火期間衝突始終未完全停止，導致協議執行效果受到質疑。

根據先前談判內容，黎巴嫩要求以色列全面停火並逐步撤出南黎巴嫩部分控制區；以色列則堅持真主黨解除武裝並撤離邊境地區，雙方立場長期存在明顯分歧。

儘管最新停火協議已經出爐，但地面局勢仍十分脆弱。就在協議公布當天，黎巴嫩安全部門表示，以色列無人機空襲黎巴嫩南部多處地區，造成至少 6 人死亡，另有一輛汽車在貝魯特南郊遭到攻擊。以軍則表示成功攔截一架敵對飛行器，研判可能由真主黨發射。

路透報導指出，真主黨當天甚至向以色列北部發射火箭彈，成為該組織本週承諾停止攻擊後首次再度開火，也讓外界對停火前景產生疑慮。以色列國防部長卡茲 (Israel Katz) 警告，若北部地區再遭攻擊，以軍將採取強力報復措施。

不過，真主黨先前曾透過黎巴嫩駐美大使館表示，原則上接受美方提出的全面停火方案，條件是以色列停止攻擊貝魯特南郊，並逐步撤出黎巴嫩境內部分軍事據點。真主黨國會議員哈桑．法德拉拉 (Hassan Fadlallah) 當時曾表示，組織支持全面停火，但將觀察以方是否履行承諾。

此次協議也與更廣泛的美伊外交進程息息相關。根據美國與多家國際媒體報導，伊朗曾警告，若以色列持續擴大對黎巴嫩軍事行動，德黑蘭可能中止與華府之間的停火談判。因此，美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 近來積極推動以黎停火，希望將黎巴嫩戰線與伊朗核談判分開處理，以降低區域全面戰爭風險。

根據各方統計，自 3 月 2 日衝突升級以來，黎巴嫩已有超過 3,500 人死亡，逾 100 萬人流離失所；以色列北部多個城鎮則持續遭受火箭與無人機威脅，數十萬居民曾被迫避難。

分析人士指出，最新協議最大的挑戰仍在於真主黨是否願意全面撤離利塔尼河以南地區，以及黎巴嫩政府是否有能力真正接管相關區域安全事務。若安全區計畫順利推進，將是黎巴嫩政府數十年來首次在南部邊境建立完整主導權；反之，一旦任何一方再度違反停火，這份協議恐重蹈過去數次停火破局的覆轍。