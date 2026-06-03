鉅亨網編譯許家華 2026-06-04 06:20

隨著美伊衝突進入第四個月，美國國會要求重新掌握戰爭決策權的聲浪持續升高。美國聯邦眾議院週三 (3 日) 以 215 票贊成、208 票反對通過一項由民主黨主導的《戰爭權力決議》(War Powers Resolution)，要求除非獲得國會授權，否則總統川普不得繼續對伊朗採取軍事行動。這項表決結果被視為川普在伊朗戰爭議題上遭遇的最新政治挫敗。

此次表決共有 4 名共和黨議員倒戈支持民主黨陣營，使決議案最終以 215 票對 208 票過關。雖然共和黨目前仍掌控參眾兩院，但伊朗戰爭持續延燒，已讓部分共和黨議員對白宮戰略產生疑慮。

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根據決議內容，除非美國本土或盟友面臨迫切威脅，否則總統必須取得國會明確授權，才能繼續對伊朗進行軍事行動。支持者認為，美國憲法賦予國會宣戰權，白宮不應在未經授權下持續擴大軍事行動。

不過，該決議短期內對政策影響有限。法案仍須通過參議院表決，並在川普幾乎確定動用否決權的情況下，取得參眾兩院三分之二多數支持才能正式生效。分析認為，目前國會尚未具備推翻總統否決的足夠票數，因此法案象徵意義大於實質效果。

儘管如此，這項投票仍被視為國會態度的重要轉變。事實上，今年以來眾議院已三度嘗試通過類似決議，但前幾次皆以些微差距失敗。其中 3 月 5 日的表決以 212 票對 219 票遭否決；4 月 16 日的版本則僅以 1 票之差敗北；5 月中旬的版本也以 212 票對 212 票平手告終。此次終於成功過關，顯示國會反戰聲浪正逐步擴大。

參議院方面也出現相似趨勢。5 月下旬，參院以 50 票對 47 票通過程序性表決，推進一項內容相近的戰爭權力決議案，這是自美伊戰爭爆發以來首次成功跨越程序障礙。當時有 4 名共和黨參議員與民主黨議員共同支持該案，凸顯跨黨派對戰爭持續擴大的不安。

美伊戰爭自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗展開聯合空襲後爆發。雖然川普政府曾宣稱戰事已結束，並強調相關行動屬於總統作為三軍統帥的權限範圍，但部分國會議員認為，美軍仍維持區域封鎖與軍事部署，實質衝突並未真正停止。

根據美聯社報導，這場戰爭迄今已持續超過 3 個月，相關軍事支出估計突破 1,000 億美元，引發國會對財政負擔與戰略目標不明確的質疑。近期民調也顯示，多數美國民眾反對持續介入伊朗戰爭，進一步增加白宮政治壓力。

國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 日前在國會聽證會上則警告，若國會限制總統軍事權力，可能向伊朗傳遞錯誤訊號，削弱美國在談判與軍事層面的威懾能力。他強調，美國對伊朗的制裁與軍事部署仍將持續，直到伊朗完全放棄核武計畫為止。