真主黨不接受「局部停火」以色列、黎巴嫩繼續互襲

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-03 08:48

黎巴嫩真主黨高階官員馬哈茂德 · 庫馬提 2 日（周二）接受媒體採訪時表示，真主黨不同意與以色列達成任何「局部停火」協議。

真主黨不接受與以色列「局部停火」，以黎繼續互襲。（圖：Shutterstock）

庫馬提說，真主黨和盟友不會接受「用以軍停止襲擊貝魯特南郊換取真主黨停止打擊以色列北部居民點」的方案。他強調，真主黨只接受全面、完整且真正的停火，而不是僅僅回到本輪衝突爆發之前的局面，「我方不會同意任何局部停火協議」。

‌



據黎巴嫩國家通訊社報導，以色列軍隊 2 日仍持續對杜韋爾、奈拜提耶等黎巴嫩南部多地發動空襲，造成至少 12 人死亡、4 人受傷，死傷者包括政府軍人員。

真主黨當天說，武裝人員 2 日凌晨對黎巴嫩南部的以色列軍隊發動一系列襲擊。

黎巴嫩總統奧恩發表聲明，強調黎方除了談判之外別無選擇。「真正的力量不在於發動戰爭，在於有勇氣和智慧通過談判結束戰爭，維護國家利益。」