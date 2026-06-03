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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至0.6元，預估目標價為27.45元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.6元，其中最高估值3.15元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值3.15(3.63)5.255.898.24
最低值-1.26(-1.26)2.543.353.47
平均值0.9(0.73)3.834.695.66
中位數0.6(0.19)3.725.045.28

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1,495.14億1,568.05億1,589.61億1,580.39億
最低值1,351.44億1,373.44億1,412.84億1,447.41億
平均值1,423.09億1,462.35億1,485.72億1,521.00億
中位數1,428.85億1,458.26億1,488.10億1,535.19億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.662.834.693.52-2.11
營業收入1,295.12億1,248.14億1,414.61億1,422.68億1,446.43億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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