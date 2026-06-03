鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至0.6元，預估目標價為27.45元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.19元上修至0.6元，其中最高估值3.15元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3.15(3.63)
|5.25
|5.89
|8.24
|最低值
|-1.26(-1.26)
|2.54
|3.35
|3.47
|平均值
|0.9(0.73)
|3.83
|4.69
|5.66
|中位數
|0.6(0.19)
|3.72
|5.04
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1,495.14億
|1,568.05億
|1,589.61億
|1,580.39億
|最低值
|1,351.44億
|1,373.44億
|1,412.84億
|1,447.41億
|平均值
|1,423.09億
|1,462.35億
|1,485.72億
|1,521.00億
|中位數
|1,428.85億
|1,458.26億
|1,488.10億
|1,535.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|-2.11
|營業收入
|1,295.12億
|1,248.14億
|1,414.61億
|1,422.68億
|1,446.43億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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