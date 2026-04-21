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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-1.99元，預估目標價為26.42元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.94元下修至-1.99元，其中最高估值2.74元，最低估值-4.18元，預估目標價為26.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.74(2.74)4.75.45.03
最低值-4.18(-4.18)-1.932.543.37
平均值-1.01(-0.75)0.933.794.2
中位數-1.99(-1.94)0.013.854.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,385.59億1,472.52億1,546.04億1,543.19億
最低值1,322.69億1,341.15億1,372.88億1,465.62億
平均值1,347.02億1,406.41億1,447.80億1,498.28億
中位數1,341.16億1,407.73億1,438.08億1,486.04億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.662.834.693.52
營業收入1,295.12億1,248.14億1,414.61億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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