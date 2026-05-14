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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為27.08元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由-0.05元上修至0元，其中最高估值3.68元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.08元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值3.68(3.68)4.875.058.31
最低值-1.26(-1.93)2.543.393.51
平均值0.62(0.46)3.784.295.7
中位數0(-0.05)3.984.435.28

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1,472.52億1,546.04億1,556.43億1,593.65億
最低值1,341.15億1,372.88億1,439.21億1,464.55億
平均值1,402.21億1,447.68億1,495.81億1,531.13億
中位數1,389.12億1,428.74億1,491.78億1,535.19億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS3.662.834.693.52
營業收入1,295.12億1,248.14億1,414.61億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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