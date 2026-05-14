鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至0元，預估目標價為27.08元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由-0.05元上修至0元，其中最高估值3.68元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.08元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3.68(3.68)
|4.87
|5.05
|8.31
|最低值
|-1.26(-1.93)
|2.54
|3.39
|3.51
|平均值
|0.62(0.46)
|3.78
|4.29
|5.7
|中位數
|0(-0.05)
|3.98
|4.43
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1,472.52億
|1,546.04億
|1,556.43億
|1,593.65億
|最低值
|1,341.15億
|1,372.88億
|1,439.21億
|1,464.55億
|平均值
|1,402.21億
|1,447.68億
|1,495.81億
|1,531.13億
|中位數
|1,389.12億
|1,428.74億
|1,491.78億
|1,535.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,295.12億
|1,248.14億
|1,414.61億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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