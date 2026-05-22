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鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為27.45元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.02元上修至0.11元，其中最高估值3.63元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值3.63(3.63)4.865.388.29
最低值-1.26(-1.26)2.543.383.5
平均值0.74(0.59)3.794.595.69
中位數0.11(0.02)3.924.735.28

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1,494.58億1,567.46億1,553.68億1,590.83億
最低值1,351.44億1,373.44億1,426.25億1,461.96億
平均值1,423.45億1,465.23億1,484.24億1,529.33億
中位數1,426.75億1,447.41億1,481.55億1,535.19億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS3.662.834.693.52-2.11
營業收入1,295.12億1,248.14億1,414.61億1,422.68億1,446.43億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHMC

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