鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估上修至0.11元，預估目標價為27.45元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.02元上修至0.11元，其中最高估值3.63元，最低估值-1.26元，預估目標價為27.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3.63(3.63)
|4.86
|5.38
|8.29
|最低值
|-1.26(-1.26)
|2.54
|3.38
|3.5
|平均值
|0.74(0.59)
|3.79
|4.59
|5.69
|中位數
|0.11(0.02)
|3.92
|4.73
|5.28
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1,494.58億
|1,567.46億
|1,553.68億
|1,590.83億
|最低值
|1,351.44億
|1,373.44億
|1,426.25億
|1,461.96億
|平均值
|1,423.45億
|1,465.23億
|1,484.24億
|1,529.33億
|中位數
|1,426.75億
|1,447.41億
|1,481.55億
|1,535.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|-2.11
|營業收入
|1,295.12億
|1,248.14億
|1,414.61億
|1,422.68億
|1,446.43億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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