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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.26元，預估目標價為21.72元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.26元，其中最高估值1.41元，最低估值1.01元，預估目標價為21.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.41(1.45)1.532.47
最低值1.01(1.01)1.211.29
平均值1.25(1.27)1.361.62
中位數1.26(1.3)1.331.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值89.68億93.13億95.66億
最低值83.44億84.07億85.78億
平均值86.29億88.41億90.21億
中位數85.84億87.66億90.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.751.411.621.501.09
營業收入100.04億99.48億97.67億94.50億88.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTLK

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