鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)EPS預估下修至1.26元，預估目標價為21.72元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.26元，其中最高估值1.41元，最低估值1.01元，預估目標價為21.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.41(1.45)
|1.53
|2.47
|最低值
|1.01(1.01)
|1.21
|1.29
|平均值
|1.25(1.27)
|1.36
|1.62
|中位數
|1.26(1.3)
|1.33
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.68億
|93.13億
|95.66億
|最低值
|83.44億
|84.07億
|85.78億
|平均值
|86.29億
|88.41億
|90.21億
|中位數
|85.84億
|87.66億
|90.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.75
|1.41
|1.62
|1.50
|1.09
|營業收入
|100.04億
|99.48億
|97.67億
|94.50億
|88.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT - ADR(TLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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