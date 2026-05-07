鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-2.45元，預估目標價為26.51元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.4元下修至-2.45元，其中最高估值2.6元，最低估值-4.18元，預估目標價為26.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.6(2.6)
|3.68
|4.83
|5.03
|最低值
|-4.18(-4.18)
|-1.93
|2.54
|3.39
|平均值
|-1.57(-1.35)
|0.46
|3.76
|4.21
|中位數
|-2.45(-2.4)
|-0.05
|3.88
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,385.59億
|1,472.52億
|1,546.04億
|1,543.19億
|最低值
|1,322.69億
|1,341.15億
|1,372.88億
|1,465.62億
|平均值
|1,342.23億
|1,401.38億
|1,446.67億
|1,498.28億
|中位數
|1,338.82億
|1,394.36億
|1,435.51億
|1,486.04億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,295.12億
|1,248.14億
|1,414.61億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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