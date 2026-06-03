〈COMPUTEX〉勤誠陳亞男： 新廠區機櫃產能將達7成 發揮匠人精神搶攻機櫃生意

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-03 14:29

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 參展 Computex 2026，執行長陳亞男今 (3) 日指出，勤誠自去年跨足機櫃零組件業務，客戶需求逐步轉向機櫃層級 (Rack Level)，而公司發揮極致的「匠人精神」搶攻機櫃生意，並指出正在建置的美國及馬來西亞廠，未來都會有 7 成的產能生產機櫃。

勤誠董事長陳美琪(右)、執行長陳亞男(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

陳亞男說：「目前勤誠在機箱領域中，已經沒有競爭對手了」，因此為持續推動營收與獲利成長，將業務從機箱延伸至機櫃，除標準的 IT 機櫃，也跨入 Switch 機櫃、CDU 機櫃等，且已成功打樣。他並指出，將以機櫃業務成為世界第一為目標。

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陳亞男進一步指出，為因應未來持續成長的機櫃業務，中國新增機櫃產線，預計 6 月完成，同時也規劃在台中建置機櫃廠，並設立焊接實驗室。而興建中的美國與馬來西亞廠，未來也會有 7 成產能生產機櫃。此外，也正在計劃在越南設置專門生產機櫃的廠區。

展望下半年，陳亞男表示，4 月受到新舊產品迭代影響，使得營收下滑，不過目前觀察 5 月狀況顯著改善，且有「源源不絕的新專案」，並透露下半年會有一家大型 CSP 客戶的 ASIC 產品放量，只要大環境沒有出現黑天鵝，對於營運是相當樂觀。

勤誠於 Computex 展出實體機櫃，陳亞男提到，透過對散熱技術及電源配置規劃的高度理解，得以從客戶系統架構需求出發，將複雜技術轉為最佳化的機櫃設計方案，並與客戶共同開發機櫃整合解決方案，協助 AI 基礎設施的落地與部署。