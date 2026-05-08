鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-08 19:21

勤誠 (8210-TW) 今 (8) 日召開法說會，執行長陳亞男表示，勤誠積極布局機櫃零組件業務，相關效益逐漸顯現，並透露已取得 2 家美系 CSP 水冷機櫃專案，認為在 AI 伺服器及機櫃零組件雙引擎帶動下，第二季與下半年營運蓄勢待發。

陳亞男表示，AI 需求持續擴大，勤誠相關專案除有延續性，也持續升級，先前布局的機櫃零組件業務也逐步放量。

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陳亞男指出，去年切入機櫃市場，出貨以機櫃零組件為主，今年陸續與 CSP、SI 及供應鏈夥伴合作，並有存儲、Switch 及 CDU 等產品。其中，近期切入美系 2 家 CSP 的 CDU 水冷機櫃專案。整體而言，目標今年機櫃營收比重提升至 1 成以上，並認為機櫃業務在今年下半年及明後年都會有很好的貢獻與延續性。

至於各地區客戶展望，勤誠說明，美系客戶的需求持續穩中求進，預期下半年放量；中系客戶則有提及物料短缺狀況，將持續觀察。

產能布局上，美國 NCT(新產品導入與打樣) 廠區已在 3 月中旬啟用，且已接到前端美系客戶的打樣需求，馬來西亞量產廠預計第三季啟用，美國達拉斯量產廠 5 月已完成簽約動工，預計明年下半年陸續啟用。

展望第二季及下半年，陳亞男指出，雖然 4 月有新舊專案轉換迭代，但終端客戶及 AI 需求仍然強勁，將積極進行產能調整與調度、備料，準備迎接後續的出貨高峰，預期今年有望逐季向上。

勤誠第一季營收 71.07 億元，季增 5.45%，年增 71.09%；毛利率 32.83%，季增 3.28 個百分點，年增 3.96 個百分點；營益率 25.03%，季增 5.07 個百分點，年增 3.73 個百分點；稅後純益 13.36 億元，季增 24.98%，年增 1 倍，稅後純益 10.73 元。