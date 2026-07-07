〈焦點股〉營邦6月營收11.6億元成長逾7成 股價跳空鎖漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
機殼廠營邦 (3693-TW)AMD(AMD-US)Helios 機架級平台第二季開始出貨，並貢獻營收，帶動 6 月營收達 11.6 億元，月對月、年對年皆成長超過 7 成，加上 AMD 昨 (6) 日強漲逾 6%，激勵營邦今 (7) 日跳空漲停鎖住 542 元。
營邦今天開盤即跳空漲停，鎖住 542 元，截至午盤，排隊委買單超過 1.2 萬張，成交量則約 500 張。
營邦 6 月營收 11.6 億元，月增 74.81%，年增 74.98%；第二季營收 25.42 億元，季增 63.58%，年增 37.93%；累計今年前 6 月營收 40.96 億元，年減 4.72%。
營邦去年 10 月宣布成為 AMD Instinct MI450 系列 GPU 首家機架產品合作廠商，相關產品已在第二季出貨開始貢獻營收。營邦指出，將持續深耕 AMD 平台準系統產品線。
營邦表示，今年持續受惠 AI、雲端以及高效能運算需求成長，聚焦 AI 基礎設施成長動能，並深化與全球策略夥伴的合作，以推動長期營運穩健成長，看好今年有望成長雙位數百分比。
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