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華城除權息秀亮眼 先行完成填息 填權息幅度達61%

鉅亨網記者劉玟妤 台北

重電廠華城 (1519-TW) 今 (5) 日進行除權息交易，每股配發 1 元股票股利及 11 元現金股利，除息參考價為 638 元，權息缺口約 74.82 元，現金股利預計於 8 月 26 日發放。今天早盤以 666 元開高走揚，最高衝上 684 元，先行完成填息，填權息幅度約 61%。 

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華城除權息秀亮眼 先行完成填息 填權息幅度達61%。(鉅亨網資料照)

華城今天開盤漲 28 元，以 666 元開出，盤中最高漲至 684 元，大漲逾半根停板，且填權息率超過 6 成，截至 11 點 30 分，股價暫報 665 元，漲逾 4%，雖然漲幅收斂，穩步邁向填權息，成交量則超過 1000 張。 


華城持續受惠 AIDC 帶動，目前 AIDC 相關接單已超過 200 億元，今年 AIDC 出貨金額達 45 至 50 億元，今年整體 AIDC 營收比重將由去年的 5%，成長至 15%。華城預期，下半年營運將優於上半年。 

重電四雄中，華城最後進行填權息交易，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 及亞力 (1514-TW) 皆全數完成填權息。士電每股配發 5 元現金股利，於 7 月 23 日除息，並於當日完成填息；中興電每股配發 6 元現金股利，於 7 月 9 日除息，花費 4 日完成填息；亞力則配發每股 0.2 元股票股利與 2 元現金股利，於 7 月 30 日除權息，花費 2 日完成填息。 

另外，士電、中興電及亞力今天也都走揚，皆有超過 1% 的漲幅。 


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