鉅亨網新聞中心 2026-06-03 12:44

歐洲的自動駕駛版圖，迎來了一場震撼的「三國聯軍」。

輝達「最強大腦」領兩大巨頭圍獵慕尼黑 點燃歐陸Robotaxi大戰。(圖:shutterstock)

全球叫車龍頭 Uber(UBER-US) 、晶片霸主輝達 (NVDA-US) ，以及以色列自動駕駛新星 Autobrains 宣佈，三方將攜手在德國慕尼黑推出全新的 Robotaxi 計畫。消息一出，立刻在科技與汽車產業激起千層浪。

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雖然這項服務目前還未正式上路，但三巨頭的分工架構已經非常清晰：慕尼黑將作為這套系統的首發落地城市，Uber 負責將車輛接入其龐大的全球叫車網路，Autobrains 提供核心的自動駕駛軟體系統，而輝達則提供強大的車端運算平台。

這場「圍獵」不僅僅是技術的展示，更是對歐洲傳統車企大本營的一次正面宣告。

Uber 退居幕後的平台大計

要看懂這場合作，得先看懂 Uber 這幾年治軍路線的轉變。

過去，Uber 曾雄心勃勃地想要自己搞出「全套」自動駕駛。然而，自行研發系統不仅燒錢，進度也難以掌控。

在經歷了無數挫折後，Uber 在 2020 年果斷將自動駕駛研發部門（ATG）賣給了 Aurora，從此徹底換了打法。

退居幕後的 Uber，不再執著於自己寫自動駕駛代碼或組裝雷達車。到了 2026 年，Uber 進一步推出「Uber Autonomous Solutions」方案。

這套方案的本質，就是把派單、地圖數據、監管對接、車隊運作和乘客體驗打包成一個「大禮包」，直接送給自動駕駛合作夥伴。

在這次的慕尼黑項目中，Uber 再次扮演了這個「超級紅娘」的角色。

自動駕駛要真正變成一門賺錢的生意，難度往往不在於車子會不會自己開，而在於細節的運作：無人車該停在哪裡接乘客？在機場或大型活動場館如何順暢上下客？遇到突然封路要怎麼重新派單？乘客遇到糾紛找誰投訴？

這些瑣碎卻致命的運作難題，正是 Uber 的拿手好戲。Uber 只做入口與平台運營，把車輛感知和決策的「髒活累活」留給合作夥伴，這種輕資產運作，讓它能以最快的速度在全世界跑馬圈地。

AI 黑馬 Autobrains「腦袋靈光又省錢」

那麼，這次負責解決「怎麼開車」的 Autobrains 又是何方神聖？

這家來自以色列的 AI 公司，雖然不常在一般大眾媒體露面，卻是汽車界公認的黑馬。

它至今已獲得超過 1.4 億美元的融資，背後的金主名單排開極為豪華，包括 BMW、豐田、越南新勢力 VinFast，以及 Continental、Magna 等全球頂級汽車零部件巨頭。

與 Waymo 這類動輒在車頂裝滿昂貴光學雷達、在車內塞入天價電腦的「硬體流」不同，Autobrains 走的是一條極致的「性價比」路線。

傳統的端到端自動駕駛系統越來越重、越來越貴，因為它們依賴超大模型和天文數字般的訓練數據。

Autobrains 則反其道而行，他們將駕駛任務拆解成多個專門處理不同場景的「智能體決策模組」。簡單來說，只有在遇到對應路況時，相關的「小腦袋」才會被激活工作。

這種聰明的做法，極大地降低了對車載電腦算力的負擔。它不需要昂貴的特製晶片和感測器，在常規的汽車感測器和車規級計算平台上就能跑得很好。

對於 Uber 來說，這套軟體能不能跨車型、不綁定特定車企地快速複製到其他城市，才是決定未來商業化規模的關鍵。

輝達萬用架構是「最強大腦」

在這場圍獵中，自然少不了晶片之王輝達的身影。輝達在這次合作中，提供了核心的 NVIDIA DRIVE Hyperion 開發平台與參考架構。

這套系統搭載了兩顆強大的 DRIVE AGX Thor 晶片，並能支援 14 個攝影鏡頭、9 個雷達、1 個雷射雷達和 12 個超音波感測器。

這正是輝達在 Robotaxi 市場的一貫戰略：它不跟車企搶著造車，也不跟軟體公司搶著寫駕駛算法，而是直接提供一套「即插即用」的硬體基礎架構。

對於像 Autobrains 這樣的軟體開發商，或是想快速轉型的傳統車企，輝達就像是提供了一套精裝修的毛胚屋，大家只需要搬進自己的軟體「家具」就能開張，省去了從底層對接感測器和運算晶片的無數麻煩。

事實上，Uber 去年就已經宣佈與輝達展開深度合作，要把人工駕駛車輛和自動駕駛車輛放進同一個出行網路中。這一次在慕尼黑，輝達的晶片再次成為聯結軟體與平台的鋼鐵骨架。

為何選中慕尼黑？政策大開綠燈

很多人會好奇，為什麼這群科技巨頭不把首發放在美國或亞洲，而是偏偏選中了德國慕尼黑？

答案在於德國在自動駕駛立法上的「搶跑」。

德國是歐洲少數極早就為 L4 級別自動駕駛清除法律障礙的國家。德國早在 2021 年就通過了新的自動駕駛法，並在 2022 年補充了細則，允許 L4 無人駕駛車輛在特定的「獲批營運區域」內，常態化地上路運作。

無論是點對點接駁、固定線路公車，還是深夜的按需出行，德國都給出了清晰的監管框架、數據記錄要求和責任劃分標準。

有了明確的法律，企業上路測試就不用整天提心吊膽，這對 Robotaxi 的落地至關重要。

此外，慕尼黑不僅僅是一座城市，它更是歐洲的「汽車心臟」。這裡有擁擠的城市道路、複雜的高速公路網，還緊鄰寶馬、奧迪以及無數汽車供應鏈巨頭。

在這座城市進行測試，雖然難度極高，但只要能成功通關，就等於拿到了進入歐洲主流汽車工業的「通行證」。

強敵環伺 誰能笑到最後？

然而，這場在慕尼黑打響的圍獵戰，並不會是一帆風順的獨角戲。

德國本土的巨頭們早已在門口設防。大眾集團旗下的 MOIA 出行服務，早在 2025 年就發佈了與 Mobileye 合作的自動駕駛車型，並計畫在漢堡和慕尼黑等地展開大規模部署。

與此同時，Uber 自己也在慕尼黑「多頭押寶」。除了這次的 Autobrains，Uber 先前也宣佈與中國自動駕駛公司 Momenta 合作，計畫在 2026 年於慕尼黑測試 L4 級無人車；甚至在倫敦，Uber 也與英國獨角獸 Wayve 展開了深入測試。

這場三巨頭的合作，接下來要看的不僅僅是絢麗的技術發佈會，而是更骨感的現實問題：監管審批何時能真正放行？第一批上路的車隊規模有多大？一開始需不需要配備安全員？乘客什麼時候才能真正用手機 App 叫到這輛車？