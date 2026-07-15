鉅亨網編譯許家華 2026-07-16 06:59

國際油價周三 (15 日) 回落，市場未因美國再度對伊朗軍事設施發動攻擊而持續追價，反而將焦點轉向美國原油庫存降幅低於市場預期，顯示供應狀況較預估穩定，削弱地緣政治風險對油價的支撐。

截至美國中部時間周三上午 10 時 43 分，布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 1.11 美元，跌幅 1.31%，報每桶 83.62 美元；西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 0.81 美元，跌幅 1.02%，報每桶 78.53 美元。

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美國能源資訊署 (EIA) 公布，截至上周，美國商業原油庫存減少 170 萬桶，低於市場預估的減少 260 萬桶，顯示原油供應並未如市場擔憂般快速收緊。

Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，市場似乎認為這樣的中東局勢已非首次上演，因此反應趨於平淡。他指出，EIA 報告顯示供應並未持續惡化，而是開始趨於穩定，令投資人降低追價意願。

美國稍早重新對伊朗港口實施海上封鎖，並於夜間對伊朗軍事設施展開新一輪空襲，目的是削弱伊朗攻擊荷姆茲海峽商業航運的能力。伊朗革命衛隊隨後警告，將關閉所有有利於美國及其盟友的其他出口通道。

事實上，受荷姆茲海峽供應中斷風險升高影響，Brent 與 WTI 原油周二才雙雙收漲約 2%，創下一個月新高。戰前全球約五分之一的原油及液化天然氣 (LNG) 經由荷姆茲海峽運輸，使該航道始終是全球能源供應的重要命脈。

美伊衝突自上周再度升高，打破 6 月歷經數月交戰後達成的脆弱停火。美軍表示，周二晚間歷時 7 小時，針對荷姆茲海峽附近及伊朗沿岸數十個軍事目標發動攻擊。伊朗革命衛隊則於周三宣布，已對巴林、科威特及約旦等地的美軍目標展開報復性打擊。

美軍同日表示，新一輪攻擊鎖定伊朗沿岸防禦系統，以及巡弋飛彈儲存與發射基地，目的在於進一步削弱伊朗用於攻擊荷姆茲海峽商船的軍事能力。

分析人士指出，伊朗近期也持續釋放訊號，可能透過葉門胡塞武裝封鎖連接紅海的曼德海峽 (Bab el-Mandeb)，若成真，將使全球兩大能源運輸要道同時面臨風險，進一步升高國際能源市場的不確定性。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，美國對伊朗港口實施海上封鎖，也為油價提供部分支撐。他估計，伊朗近兩周原油出口量約為每日 150 萬至 200 萬桶。

高盛則在最新報告中指出，今年 6 月美伊簽署諒解備忘錄後，波斯灣原油出口一度恢復至戰前逾 80% 的水準，但近一周已再度跌破 50%，約為每日 1,100 萬桶。高盛警告，若波灣出口復甦持續受阻，Brent 原油價格今年第四季可能突破每桶 110 美元。