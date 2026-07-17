鉅亨網編譯許家華 2026-07-18 07:03

國際油價周五 (17 日) 大幅收高，美國與伊朗持續升高軍事衝突，加上市場擔憂紅海航道可能遭封鎖，在荷姆茲海峽通行受限之際，全球兩大能源運輸要道恐同步受阻，推升供應風險快速升溫，布蘭特原油與美國西德州中質原油 (WTI) 雙雙創下 6 月中旬以來最高收盤價。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 9 月期貨收漲 3.87 美元，漲幅 4.59%，收報每桶 88.10 美元；美國西德州中質原油(WTI)8 月期貨上漲 3.54 美元，漲幅 4.48%，收報每桶 82.49 美元，兩大指標原油均創 6 月中旬以來新高。

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以周線來看，Brent 原油與 WTI 本周均累計上漲約 16%。Brent 原油連續第三周收高，WTI 則連續第二周上漲。

推升油價的主因在於美伊衝突進一步擴大。根據消息，美軍周五空襲伊朗境內橋梁及機場等設施；伊朗則攻擊科威特一座發電廠與海水淡化廠，並宣布對中東地區多處美軍設施發動新一輪攻擊，其中包括首次直接攻擊敘利亞境內美軍目標。此前，美軍已連續第六晚空襲伊朗軍事設施。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 表示，市場正反映美伊衝突持續升級帶來的風險。他指出，雙方近期幾乎每天互相攻擊基礎建設，若有更多油輪遭到攻擊或受損，船東可能拒絕進入波斯灣，屆時油價仍有進一步上漲空間。

市場同時關注荷姆茲海峽與紅海兩條全球能源運輸命脈。自美伊停火破裂後，伊朗持續攻擊通過荷姆茲海峽的商船，使原油運輸量明顯下滑。戰爭爆發前，全球約 20% 的石油及大量液化天然氣 (LNG) 經由荷姆茲海峽運輸。

另一方面，伊朗據傳已要求葉門青年運動 (Houthi) 準備在美國攻擊伊朗電力基礎設施時封鎖紅海航道。分析人士指出，若紅海與荷姆茲海峽同時受阻，全球能源供應將面臨更嚴峻挑戰。

PVM Oil Associates 分析師 Tamas Varga 表示，沙烏地阿拉伯目前已有大量出口改經東西輸油管線 (East-West Pipeline) 運往紅海延布港(Yanbu)，以避開荷姆茲海峽風險，因此若紅海航道也受到干擾，市場供應將遭遇更大威脅。

數據顯示，自戰事爆發以來，沙烏地阿拉伯已將超過 70% 的原油出口改由延布港出貨。近幾周延布港平均每日出口量約 400 萬桶，遠高於去年同期約 97.3 萬桶。

區域局勢仍持續惡化。卡達國防部表示，軍方周五凌晨成功攔截伊朗飛彈攻擊；內政部則指出，攔截過程中產生的彈片造成一名兒童受傷。

此外，歐洲地區衝突也未停歇。烏克蘭軍方表示，周四已攻擊俄羅斯雅羅斯拉夫 (Yaroslavl) 地區一座煉油廠，顯示全球能源供應仍面臨多重地緣政治風險。