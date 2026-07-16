鉅亨網編譯許家華 2026-07-17 05:20

國際油價周四收低約 1%，不過仍維持近一個月高點。市場在經歷連日大漲後出現獲利了結，但美伊衝突持續升溫、荷姆茲海峽能源運輸受阻，以及伊朗傳出要求葉門胡塞武裝準備封鎖紅海航道，仍使全球能源供應風險居高不下。

布蘭特原油期貨下跌 72 美分，跌幅約 0.9%，收報每桶 84.23 美元；西德州中級原油 (WTI) 期貨下跌 65 美分，跌幅約 0.8%，收報每桶 78.95 美元。不過，盤中兩大指標原油一度雙雙上漲逾 1%。

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分析人士指出，本周油價已大幅攀升至一個月高點，市場因此出現技術性回檔。The Officials 石油研究分析師 Ed Hayden-Briffett 表示，在中東局勢惡化前，市場原本累積大量空頭部位，隨著油價快速反彈，許多投資人被迫回補空單，推升本周油價走高，如今市場動能則開始降溫。

周三收盤時，布蘭特原油已創 6 月 12 日以來最高收盤價，WTI 則創下 6 月 15 日以來新高。

市場仍聚焦中東戰事發展。6 月達成的美伊脆弱停火協議已宣告破裂，荷姆茲海峽能源運輸持續受到干擾。戰前，全球約 20% 的原油及液化天然氣 (LNG) 貿易均須經由荷姆茲海峽運輸，使其成為全球最重要的能源航道之一。

根據《路透》引述三名知情人士報導，伊朗已要求葉門胡塞武裝做好準備，一旦美國攻擊伊朗電力基礎設施，便封鎖連接紅海的曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 石油運輸航道。美國總統川普本周也再度警告，不排除攻擊伊朗發電廠及橋梁等基礎設施。

StoneX 能源市場策略主管 Alex Hodes 表示，在荷姆茲海峽已受影響的情況下，若曼德海峽再遭封鎖，將使中東兩條最重要的原油出口航道同時中斷，對全球能源供應造成重大衝擊。

根據 Kpler 統計，今年 6 月每日約有 740 萬桶石油經由曼德海峽運輸，約占全球石油產量 7%，高於去年的每日 420 萬桶。

Exness 首席金融市場策略師 Wael Makarem 指出，若荷姆茲海峽與曼德海峽同時受阻，不僅將進一步加劇全球供應鏈壓力，也將使油輪運力更加吃緊，同時推升航運保險費率及整體運輸成本。

軍事情勢方面，美軍周三重新對伊朗港口實施海上封鎖後，再度空襲伊朗沿岸防禦系統及飛彈基地。伊朗則揚言將切斷更多區域能源出口，並宣稱目前正與美國進行一場「攸關生存的戰爭」。

周四美伊雙方持續互相攻擊，為油價提供支撐。不過，伊朗同日釋放一名遭拘留的美國公民，也讓市場看見雙方仍可能透過外交方式避免全面戰爭，部分緩和市場對供應中斷的擔憂。