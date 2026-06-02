鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-02 19:55

伺服器機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (2) 日參展 Computex 2026，公司指出，隨著伺服器需求暢旺，整體接單展望正向，雖客戶出貨短期內可能受缺料影響，但仍預期今年營收將逐季成長，且認為整體營運在 2027 年會很不一樣。

因應市場強勁需求，迎廣持續擴張產能，預估今年馬來西亞系統組裝產能將倍增。公司說明，迎廣過去於 PC 時代在東南亞地區已有許多合作夥伴，而東南亞客戶近年也逐步轉型至伺服器或工作站，因此將持續深耕當地客戶，並提供從機殼設計至系統組裝的一站式完整解決方案。

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迎廣今年於 Computex 依照不同領域規劃 8 大展區，從 Signature 形象機、Lifestyle 生活美學產品、Gaming 電競與 Workstation 工作。伺服器方面，則完整展示迎廣從個人運算、創作者平台到 AI 基礎架構的產品布局與整合能力。

迎廣今年於 Computex 依照不同領域規劃 8 大展區，從 Signature 形象機、Lifestyle 生活美學產品、Gaming 電競與 Workstation 工作。伺服器方面，則完整展示迎廣從個人運算、創作者平台到 AI 基礎架構的產品布局與整合能力。

迎廣展出第 12 代形象機 AEON，首次採用 1.5mm 鏡面不鏽鋼與 5mm 強化玻璃拼接工藝，搭配專屬 RFID 感應解鎖系統。同時，也首次公開 AEON 系列延伸產品，包括 NEO ATX 與 AIR ITX 精品機殼，將形象系列的設計語言延伸至更多高階玩家與精品系統市場。

生活美學產品上，迎廣將電腦產品融入生活空間，展示全新 L50 BREEZE 與 L51 MIST 機殼；Gaming Zone 則與輝達 (NVDA-US) 合作展示 SFF RTX 顯示卡技術展示系統。

Workstation & Performance Zone 分為兩大展示區。第一區展示 COVALENT、WS90 與 BLG 等高擴充工作站平台，支援多 GPU 與高效散熱架構，鎖定 AI 開發、內容創作與高效能運算 (HPC) 應用需求；第二區則聚焦邊緣運算與專業儲存應用。