鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-13 19:33

凱基金控 (2883-TW) 今 (13) 日公布 4 月自結財務數據，單月稅後純益為 58.98 億元，年度累計稅後純益 175.87 億元，每股稅後純益 (EPS)1.04 元。主要子公司凱基證券受惠台股瘋牛行情，4 月狂賺 38.5 億元，創單月歷史新高；若凱基人壽加計 FVOCI 股票處分利益，調整後金控 4 月稅後純益達 112.52 億元，前 4 月累計賺進 374.57 億元，換算 EPS 為 2.21 元，較去年同期成長 306%，單月與累計獲利均創歷史新高。

凱基金前4月賺175億元EPS突破1元 證券金雞母寫史上單月最強獲利。(圖/凱基金控提供)

在兼顧資本效率與長期發展需求下，凱基金董事會也已通過 2025 年股利分派案，普通股每股擬配發現金股利 1 元，較去年度 0.85 元成長 18%，達歷年最高。凱基金表示，今年以來台股加權指數屢創高點，市場交易動能活絡，集團銀行、證券與壽險事業掌握市場動能，締造強勁的獲利表現。

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銀行業務方面，凱基銀行受惠於存放款規模穩步擴張，淨利息收益持續提升，財富管理帶動手續費收入成長，成為推升獲利的主要驅動力。4 月稅後純益 7.82 億元，年度累計稅後獲利 28.81 億元，較去年同期成長 27%，展現穩健成長力道。

證券業務則受惠資本市場交投熱絡，經紀、自營、承銷及衍生性商品等業務同步挹注收益。凱基證券 4 月稅後純益 38.5 億元，創單月歷史新高；年度累計稅後純益 97.56 億元，續寫同期新高，較去年同期成長 368%，營運動能顯著提升。

凱基人壽新契約業績強勁，4 月保費收入 93 億元、較去年同期成長 45%，其中投資型商品單月業績躍升至去年同期五倍，創五年新高。累計前四月新契約保費收入達 345 億元，較去年同期成長 32%，由外幣與投資型商品雙引擎支撐。投資方面，憑藉靈活資產配置，並掌握台美股市機會，推升獲利表現。

凱壽今年起適用 IFRS 17 新會計準則，獲利不再加計 FVOCI 股票處分利益，雖不計入當期損益，但會直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘。凱基人壽 4 月份稅後純益 12.89 億元，累計稅後純益 60.85 億元；加計 FVOCI 股票已實現資本利得稅後金額約 53.44 億元，單月調整後獲利 66.33 億元，前四月累計調整後獲利已達 256.58 億元，較去年同期成長 288%。