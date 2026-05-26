鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-26 18:40

伺服器機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (26) 日召開法說會，為因應客戶 AI 伺服器強勁需求，規劃在台灣啟動產能倍增計劃，主要針對系統組裝產能進行擴充，預期第三季開始跟隨客戶新品推出，相關效益逐步發酵，看好今年營收逐季成長。

迎廣指出，由於客戶 AI 伺服器需求暢旺，目前生產瓶頸主要為後段的系統組裝產能相對不足，因此針對系統組裝業務，在台灣啟動產能倍增計劃，預計將有 7 至 8 元的資本支出用於此計劃。

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馬來西亞廠方面，迎廣指出，目前已進入試產階段，鎖定馬來西亞當地客戶，初期以系統組裝業務為主，後續看發展方向及訂單需求，規劃逐步擴增機構件及其他產品。

迎廣 2025 伺服器業務營收比重為 58.79%，第一季進一步提高至 69.55%，法人指出，隨著系統組裝業務逐步貢獻，預估至下半年，伺服器業務營收占比將上看 75%。