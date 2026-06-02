鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-02 14:36

伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW) 參與 Computex 2026，對於營運展望，總經理羅志吉說：「生意還不錯」。他並指出，為因應客戶強勁需求，預估未來 2 至 3 年資本支出持續提高，每年約年增 20 至 30%。

晟銘電於展會中展示雙寬機櫃，羅志吉表示，該產品目前已完成驗證，依照終端客戶需求，隨時可以開始量產出貨。他並指出，公司大多以 AI 機櫃的方式出貨，並跨足機箱，認為未來伺服器展望正向。

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羅志吉進一步針對水冷機櫃發展說明，指出晟銘電提供 IT 機櫃與水冷機櫃，IT 機櫃中放置伺服器設備，水冷機櫃則包含散熱系統與管路設備。他並指出，GB200 搭載 1 櫃 IT 機櫃與 2 個水冷機櫃，GB300 則搭配 2 至 3 個水冷機櫃，視客戶採購模式而定。同時，晟銘電可以提供完整解決方案，除組裝、驗證，也可供應 manifold(分歧管) 標準品。

產能布局上，羅志吉表示，目前晟銘電在台灣中壢、中國東莞、中國寧波以及泰國共有 4 座廠，整體產能尚未滿載，仍有接單空間。他並指出，由於中國與泰國有大噸數的沖壓，產能較大，台灣廠則是聚焦打樣與組裝。

羅志吉指出，未來在泰國廠區仍有擴產計畫，並評估美國擴廠的可能。預估未來 2 至 3 年每年資本支出年增 20 至 30%，用於擴充產能與導入新設備。

至於客戶占比，羅志吉提到，中國需求目前穩健，中國客戶比重約 20 至 30%，其餘 70 至 80% 則為歐美客戶。