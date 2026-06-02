鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-02 17:45

依台北市地政局統計，2026 年 1-5 月台北市建物買賣移轉棟數達 9987 棟，較去年同期 9711 棟成長 2.8％。在整體市場逐步小幅回溫的情況下，各行政區表現明顯分化，其中萬華、北投區以年增 41.9％及 32.7%，晉身成長最快的交易熱區。

鄉林 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (2) 日指出，台北市房市已由過去「蛋黃區全面領漲」轉向「題材型區域輪動」。在利率、貸款與總價壓力仍未完全解除前，市場暫時不會回到過去全面普漲格局，但具有科技產業、重大建設、都更重建等優勢區域，交易穩定成長，正是房市築底、熱區版圖重新洗牌的關鍵訊號。

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根據統計，北投區今年 1-5 月建物買賣移轉 983 棟，較去年同期 741 棟增加 242 棟；萬華區則由去年同期 592 棟增加至 840 棟，增加 248 棟。此外，中山區年增 17.6％、中正區年增 13.9％、內湖區年增 10.5%，也呈現穩健增溫；相對之下，信義區和南港區年減 32.1%、30.3%，是買賣量縮最明顯區域。

輝達執行長黃仁勳 5 月 27 日在北投士林科技園區 T17、T18 預定地舉辦 NVIDIA 台灣員工大會，他向外界公布了輝達台灣總部「星群」專案正式啟動的宣示，預計在 2030 年啟用。待完成建築設計、都市設計審議並送台北市政府申請建照後，就會實質申報開工，此次的員工大會活動選在未來總部基地舉行，已等同向市場釋出明確訊號：北士科從招商題材進入企業落地階段。

由於北士科核心區住宅供給有限，外溢買盤自然向石牌、奇岩、復興崗、北投等捷運沿線擴散。

鄉林不動產研究室指出，未來五年內，上下游的科技產業陸續進駐後，將帶來高薪就業人口、企業主、專業經理人與長期置產需求，對周邊住宅市場形成支撐。北投具備捷運、醫療、綠地、生活機能與相對可承受總價等條件，在台北市蛋黃區房價高檔下，更容易吸引科技族群、自住換屋族與資產配置型買盤關注，成為北軸線最具成長性的房市廊帶。