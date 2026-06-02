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〈COMPUTEX〉光聖轉投資合聖新產品FAU亮相 最快H2試產、明年量產

鉅亨網記者黃皓宸 台北

光通訊大廠光聖 (6442-TW) 旗下轉投資公司合聖，繼去 (2025) 年參展後，今 (2026) 年再度參展 COMPUTEX(台北電腦展)，並展出涵蓋矽光子 (CPO) 及光學產品相關架構等技術產品，包括展出即將推出的產品「Detachable 2D FAU」，以可插拔架構及超低損耗設計，瞄準高速通訊傳輸市場。

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光聖轉投資公司合聖登場COMPUTEX，FAU最快H2試產2027有望量產。(圖：shutterstock)

法人表示，合聖 FAU 產品採用超穎光學技術，不僅克服光學對準與損耗的技術瓶頸，更透過 12 吋半導體標準製程實現商用量產，預計今年下半年將少量試產，明 (2027) 年起有望量產。


據了解，合聖科技公司 (AuthenX) 成立於 2019 年，專注於矽光子與超穎光學技術，目前為光聖旗下持股超過半數以上的轉投資公司，目前合聖研發的光纖陣列 (FAU) 產品，也已送樣美系大廠認證，下半年起試產。而合聖的 IPO 從去年起計畫也持續緊鑼密鼓進行中，預計最快於今年 2、3 季有望登錄興櫃市場。

其中，合聖的 Detachable 2D FAU 應用超穎透鏡的旗艦產品，實現全新可插拔架構，面對次世代 AI 與高效能計算 (HPC) 運算架構對 3.2T、6.4T 的 CPO 高頻寬的嚴苛需求，合聖推出的 Detachable 2D FAU，有望為高密度的光學平台技術帶來突破。

法人表示，合聖目前採用與 12 吋晶圓 CMOS 相容的標準半導體製程來製造超穎透鏡，也同步自主開發出對應 FAU 的完整自動化封裝與光學性能量測技術，希望透過先進的奈米結構設計，能在極大化傳輸頻寬的同時，將光訊號衰減降至最低，有望成為該產品最具競爭力的核心優勢。


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