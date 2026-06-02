鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-02 08:33

北歐油氣大國挪威曾兩度全民公投否決加入歐盟，如今受全球局勢動盪影響，挪威的態度出現鬆動。

據英國《金融時報》1 日（周一）報導，美國總統川普塑造的「瘋狂世界」正促使挪威重新評估其與歐盟的關係。

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挪威通過 1994 年成立的歐洲經濟區（EEA）進入歐盟單一市場，但遲遲沒正式加入歐盟。上世紀 70 年代和 90 年代，歐盟兩次完成入盟談判，卻都被全民公投否決。

「1972 年我國說『不』，是因為漁業；1994 年再次否決，核心還是漁業，以及農業問題。」挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）說，這些問題的分裂性之大，「甚至讓婚姻和家庭破裂」，給挪威人留下「傷後壓力症」（PTSD）。

海鮮是挪威僅次於化石燃料的第二大出口支柱產業，事關國民就業與國家經濟收益。挪威民眾普遍擔憂漁業若受布魯塞爾管轄，將處於不利地位。

歐盟外交官認為，川普的政策帶來衝擊，讓挪威意識到入盟諸多益處，涵蓋貿易、安全、防務等領域。

艾德也對此予以認可。他表示，前兩次舉行入盟公投時的那個「溫良世界」已不復存在，取而代之的是一個「瘋狂世界」，迫使挪威重新審視與歐盟的關係。

「我國必須坦誠面對當前更嚴峻的處境。我國當初決定不加入的歐盟，如今變得愈發重要。」艾德說。