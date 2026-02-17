鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-17 13:00

Ned Davis Research(NDR) 警告，比特幣跌勢可能尚未結束。該機構指出，若目前的熊市進一步惡化並演變為全面性的「比特幣寒冬」，比特幣價格最深可能下探至 31,000 美元，代表相較目前水準仍有顯著下行空間。

NDR 策略師 Pat Tschosik 與分析師 Philippe Mouls 本月在給客戶的報告中表示，儘管比特幣近幾個月已遭遇沉重拋售，但從歷史寒冬的跌幅與時間週期推估，市場可能仍將面臨更多壓力。

比特幣自去年 10 月高點以來已下跌 44%，上週五報約 69,180 美元。若跌至 NDR 所提出的 31,000 美元目標，意味著比特幣可能在現有基礎上再下跌約 55%。

Tschosik 與 Mouls 表示，若這波修正最終發展為典型寒冬，比特幣可能出現 70% 至 75% 的高點到低點跌幅。

NDR 的統計顯示，自 2011 年以來的多次比特幣寒冬中，平均跌幅高達 84%，而每次寒冬平均持續約 225 天。

不過，兩人也指出，目前距離比特幣在 10 月初觸頂僅約 129 天，尚未達到歷史平均寒冬的時間長度，因此不排除跌勢仍有延續空間。

近期華爾街對加密貨幣後市風險的討論明顯升溫。